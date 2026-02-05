Godišnjica masakra: Položeno cvijeće na spomen obilježje na pijaci Markale

U Sarajevu se danas obilježava 32. godišnjica prvog masakra na pijaci Markale, kada je od eksplozije minobacačke granate ispaljene sa položaja Vojske Republike Srpske ubijeno 68, a ranjene su 142 osobe.
Povodom obilježavanja 5. februara, Dana sjećanja na sve ubijene i ranjene građane Sarajeva u periodu 1992-1995. godine, preživjeli, porodice ubijenih, zvaničnici i građani Sarajeva položili su cvijeće na spomen obilježje na pijaci Markale.
Nakon polaganja cvijeća, u Narodnom pozorištu Sarajevo bit će održana zajednička komemorativna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, Gradskog vijeća Sarajeva i općinskih vijeća s područja Kantona Sarajevo, saopštila je Služba za protokol i press Kantona Sarajevo.
U masakru na pijaci Markale 5. februara 1994. ubijeni su: Senad Arnautović, Ibrahim Babić, Mehmed Baručija, Ćamil Begić, Emir Begović, Vahida Bešić, Gordana Bogdanović, Vaskrsije Bojinović, Muhamed Borovina, Faruk Brkanić, Sakib Bulbul, Jelena Čavriz, Almasa Čehajić, Verica Čilimdžić, Alija Čukojević, Zlatko Ćosić, Smilja Delić, Ifet Drugovac, Dževad Durmo, Fatima Durmo, Kemal Džebo, Ismet Fazlić, Vejsil Ferhatbegović, Dževdet Fetahović, Muhamed Fetahović, Ahmed Fočo, Majda Ganović, Isma Gibović, Rasema Hasanović, Alija Hurko, Mirsada Ibrulj, Mustafa Imanić, Rasema Jažić, Razija Junuzović, Hasija Karavdić, Mladen Klačar, Marija Knežević, Selima Kovač, Ibro Krajčin, Sejda Kunić, Jozo Kvesić, Numo Lakača, Ruža Malović, Jadranka Minić, Safer Musić, Nura Odžak, Mejra Orman, Hajrija Oručević, Seid Prozorac, Smajo Rahić, Igor Rehar, Sabit Rizvo, Zahida Sablja, Nedžad Salihović, Hajrija Smajić, Emina Srnja, Džemo Subašić, Šaćir Suljević, Hasib Šabanović, Ahmed Šehbajraktarević, Bejto Škrijelj, Junuz Švrakić, Pašaga Tihić, Munib Torlaković, Ruždija Trbić, Džemil Zečić, Muhamed Zubović i Senad Žunić.
Skupština Kantona Sarajevo 2007. godine donijela je odluku da se 5. februar proglasi Danom sjećanja na sve stradale građane tokom perioda 1992-1995.
Pijaca i zatvorena tržnica Markale u starom dijelu Sarajeva, granatirane su u dva navrata tokom opsade grada. Nakon februara 1994. godine, u masakru na samom kraju rata, 28. avgusta 1995. godine, kod Gradske tržnice Markale ubijena su 43, a ranjena 84 civila.