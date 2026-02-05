Godišnjica masakra: Položeno cvijeće na spomen obilježje na pijaci Markale

U Sarajevu se danas obilježava 32. godišnjica prvog masakra na pijaci Markale, kada je od eksplozije minobacačke granate ispaljene sa položaja Vojske Republike Srpske ubijeno 68, a ranjene su 142 osobe.

Povodom obilježavanja 5. februara, Dana sjećanja na sve ubijene i ranjene građane Sarajeva u periodu 1992-1995. godine, preživjeli, porodice ubijenih, zvaničnici i građani Sarajeva položili su cvijeće na spomen obilježje na pijaci Markale.

Nakon polaganja cvijeća, u Narodnom pozorištu Sarajevo bit će održana zajednička komemorativna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, Gradskog vijeća Sarajeva i općinskih vijeća s područja Kantona Sarajevo, saopštila je Služba za protokol i press Kantona Sarajevo.