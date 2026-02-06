BHRT uputila pismo međunarodnim institucijama: Kolaps naše infrastrukture prijeti sigurnosti BiH

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine (BHRT) uputila je pismo predsjednici Evropske komisije, komesarki za proširenje EU, generalnom sekretaru NATO-a te ambasadorima zemalja Kvinte, upozoravajući da bi gašenje BHRT-a imalo ozbiljne posljedice ne samo po slobodu medija, već i po sigurnost i otpornost države.

U pismu se navodi da BHRT, osim što je jedini javni emiter na državnom nivou, upravlja i ključnom državnom prenosnom infrastrukturom – mrežom odašiljača i repetitora koja omogućava pokrivenost signalom na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, uključujući udaljena i planinska područja gdje alternativni komunikacioni kapaciteti često ne postoje.

BHRT upozorava da je "operativna održivost državne prenosne infrastrukture pod stvarnom i neposrednom prijetnjom", zbog dugotrajne finansijske krize koja je direktno povezana s neprovođenjem zakonom propisanih mehanizama prikupljanja i raspodjele RTV takse.

U pismu se ističe da ova infrastruktura direktno ili indirektno podržava komunikacione kapacitete relevantne za rad policijskih i sigurnosnih struktura, sisteme odbrane, civilnu zaštitu i krizni odgovor, kao i stabilnost komunikacija u okruženju zračnog saobraćaja.

Naglašeno je da trenutna izloženost riziku nije posljedica tehničkih kvarova ili nedostatka stručnih kapaciteta, već dugotrajnog institucionalnog neuspjeha da se obezbijede održivi finansijski mehanizmi za kontinuitet ove kritične infrastrukture.

BHRT poručuje da ostaje na raspolaganju za dostavljanje detaljnih tehničkih i operativnih procjena rizika, te poziva međunarodne partnere da budu u potpunosti upoznati sa ozbiljnošću situacije i njenim mogućim implikacijama na nacionalnu otpornost i regionalnu sigurnosnu stabilnost.