Soreka upozorio da bi kolaps javnog servisa bio veliki korak unazad za državu

Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU, ambasador Luiđi Soreka, uputio je oštro upozorenje zbog kritične situacije u kojoj se nalazi Radio-televizija Bosne i Hercegovine (BHRT).

Soreca se oglasio nakon današnjeg važnog sastanka sa članom Predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem, na kojem su prisustvovali i ambasadori zemalja Kvinte (SAD, Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Italija) te visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit.

Razgovor je fokusiran na alarmantno stanje državnog javnog servisa. Soreka je naglasio da bi potencijalni kolaps BHRT-a imao dalekosežne posljedice po evropski put i demokratske standarde zemlje.

- Nestanak ili kolaps BHRT-a predstavljao bi veliki korak unazad za državu - poručio je Soreka.

Ambasador je podsjetio da funkcionalan javni servis nije samo tehničko pitanje, već ključni uslov za integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

- Stabilan, funkcionalan i istinski nezavisan sistem javnog emitiranja jasan je i dugogodišnji prioritet EU u BiH. Osiguravanje održivog, predvidljivog i zakonskog modela finansiranja je hitno i ne može se više odgađati - navodi se u izjavi šefa Delegacije EU.

Soreka je, u ime Evropske unije i partnera iz Kvinte, pozvao domaće političare i institucije da preuzmu odgovornost.

- Pozivamo sve nadležne vlasti da se angažuju po ovom pitanju. Zajedno s našim partnerima iz Kvinte, ostajemo spremni podržati dijalog usmjeren na pronalaženje rješenja za budućnost - zaključio je Soreka.

Podsjećamo, BHRT se već duže vrijeme suočava sa finansijskom blokadom i rizikom od prestanka emitovanja programa zbog neriješenog načina raspodjele RTV takse unutar sistema javnog emitovanja.