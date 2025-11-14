Soreka: Zemlja koja teži članstvu u EU ne može biti jedina u Evropi bez državnog javnog servisa

U vremenima kad su mediji širom svijeta pod pritiskom dezinformacija, komercijalnih interesa i političkog utjecaja, Bosna i Hercegovina riskira da izgubi nešto što se teško može vratiti – svoj javni radiotelevizijski servis, poručio je u kolumni šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH Luiđi Soreka (Luigi Soreca).

- Radio-televizija Bosne i Hercegovine (BHRT) godinama je suočena s teškom finansijskom krizom, a ta prijetnja je prerasla u egzistencijalnu. Dugovi se gomilaju, postoji prijetnja nestanka napajanja električnom energijom i zapljene imovine. Oko 700 zaposlenih i njihove porodice suočeni su s neizvjesnošću i to isti oni koji danonoćno rade kako bi građanima ove zemlje osigurali pristup pouzdanim, profesionalnim i nepristrasnim informacijama.

Evropska unija je duboko zabrinuta zbog situacije sa BHRT-om. Nezavisni, uravnoteženi i objektivni javni emiteri ključni su stub demokratskog društva, podržavajući pluralizam i slobodu medija te pružajući garancije transparentnosti i odgovornosti.

Politička neodgovornost, uključujući dugogodišnje zanemarivanje zakonskih obaveza, doveli su BHRT na rub propasti. Prihodi koji po zakonu pripadaju javnim servisima nisu uplaćivani već godinama. Institucije i politički lideri su svjesno dozvolili gomilanje problema, bez ikakve volje da iznađu održivo rješenje.

U svojim dokumentima, uključujući nedavno objavljeni Izvještaj o stanju u zemlji, Evropska unija je jasno naglasila da su politička nezavisnost i finansijska održivost javnih emitera prioriteti za evropski put Bosne i Hercegovine. Ovaj kriterij nije puka formalnost, već suštinski uslov za funkcionisanje demokratske države.

Pozivamo domaće vlasti da bez odlaganja preduzmu mjere za rješavanje najhitnijih pitanja koja ugrožavaju sam opstanak BHRT-a, kao što je rješavanje pitanja dugovanja prema Evropskoj radiodifuznoj uniji, a kako bi se izbjegle prijetnje zapljenom. Drugo, pozivamo vlasti da se pozabave sistemskim pitanjima, uključujući mjere za osiguranje dugoročne finansijske održivosti cjelokupnog sistema javnih emitera. Očuvanje BHRT-a je test političke zrelosti i sposobnosti odbrane javnog interesa. Prošla su vremena odgađanja rješenja i prebacivanja odgovornosti.

Zemlja koja teži članstvu u Evropskoj uniji ne može biti jedina u Evropi bez državnog javnog servisa. Nestanak ili kolaps BHRT-a predstavljao bi veliki korak unazad za zemlju, te narušio međunarodnu sliku Bosne i Hercegovine.

Evropska unija ostaje spremna podržati napore usmjerene ka reformama i održivosti javnog RTV servisa. Ali prije svega, potrebna je jasna odluka domaćih institucija da zaštite ono što je vitalno za svakog građanina a to su pravo na istinu, informacije i nezavisno novinarstvo. BHRT je javno dobro koje pripada svim građanima Bosne i Hercegovine, a njegova zaštita iziskuje mjere - naveo je ambasador Soreka u kolumni, saopćila je Delegacija EU u BiH.