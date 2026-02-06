Soreka pozvao na hitno usvajanje Zakona o VSTV-u

Šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka istakao je da je jačanje funkcioniranja pravosuđa i sprovođenje mjera integriteta ključno za vraćanje povjerenja javnosti i za evropski put Bosne i Hercegovine, nakon današnje posjete Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) BiH i sastanka sa predsjednikom Saninom Bogunićem.

Soreka je naglasio da osiguranje rada i neovisnosti Odjela za prijavu imovine i Operacije vanjskog nadzora, u skladu s evropskim standardima i preporukama iz Izvještaja o zemlji, predstavlja ključni element u ovom procesu, te je pozvao vlasti na "hitno usvajanje Zakona o VSTV-u".

- Razgovarali smo i o kontinuiranoj podršci EU vladavini prava i pravosuđu, uključujući pilot projekt digitalizacije sudskih potvrda o neosuđivanosti koji provodi EU4Justice. Ovaj projekt će uskoro biti operativan i konkretno pomoći građanima Bosne i Hercegovine. Do 50 miliona eura dostupno je kroz Plan rasta za pravosuđe, ukoliko vlasti u BiH hitno poduzmu potrebne korake za provedbu Reformske agende - dodao je Soreka.

Iz VSTV-a su saopštili da su tokom sastanka razmijenjena mišljenja o aktuelnim reformskim procesima u pravosuđu, jačanju nezavisnosti i efikasnosti pravosudnih institucija te nastavku partnerske saradnje između EU i VSTV-a BiH.

Posebna pažnja tokom razgovora posvećena je digitalizaciji pravosuđa, sa fokusom na razvoj aplikacije koja će omogućiti jednostavno i sigurno online pribavljanje izvoda o nevođenju krivičnog postupka, s ciljem olakšavanja svakodnevnih potreba građana i unapređenja dostupnosti pravosudnih usluga.

Sudionici sastanka potvrdili su zajedničku opredijeljenost za unapređenje vladavine prava i institucionalne stabilnosti pravosuđa, navodi se u saopštenju.