Cvijanović se sastala sa zamjenikom državnog sekretara SAD-a: Ključne teme bile su aktuelne političke i sigurnosne prilike u BiH

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, u okviru svoje višednevne posjete Sjedinjenim Američkim Državama, održala je sastanak sa Kristoferom Landauom (Christopher Landau), zamjenikom državnog sekretara SAD-a.

Cvijanović je putem društvenih mreža izvijestila o ishodu sastanka, ocijenivši razgovor kao "odličan", te je naglasila da su ključne teme bile aktuelne političke, ekonomske i sigurnosne prilike u Bosni i Hercegovini.

- Ovo je bila prilika da razgovaramo i o unapređenju ekonomskih, kao i sveukupnih odnosa sa SAD - istakla je Cvijanović.

Ona je dodala da je zahvalna sagovorniku na dosadašnjoj saradnji i, kako je navela, iskazanom razumijevanju za stavove koje zastupa, te da se raduje nastavku saradnje.

Završnica posjete

Ovaj sastanak dolazi kao završnica višednevne posjete Željke Cvijanović Vašingtonu, tokom koje je ostvarila niz kontakata sa visokim zvaničnicima nove američke administracije i ljudima bliskim predsjedniku Donaldu Trampu.

Podsjetimo, Cvijanović se tokom boravka u SAD-u sastala sa Hauardom Lutnikom, američkim ministrom trgovine, kao i sa novim ministrom odbrane Pitom Hegsetom.

Sastanci u Bijeloj kući

Zapaženi su bili i sastanci u samoj Bijeloj kući. Cvijanović je u zapadnom krilu razgovarala sa Kerolajn Levit, press sekretarkom predsjednika Trampa, a održala je i sastanak sa dr. Sebastianom Gorkom, višim direktorom za borbu protiv terorizma u Vijeću za nacionalnu sigurnost SAD-a.

Kada je riječ o zakonodavnoj vlasti, Cvijanović je imala "kratak, ali sadržajan" susret sa Majkom Džonsonom, predsjedavajućim Predstavničkog doma Kongresa (Speaker of the House).

Među brojnim kongresmenima sa kojima je razgovarala ističu se Ana Paulina Luna, Klaudija Teni, Blejk Mur, Pet Harigan i demokratkinja Ejpril Delejni.

Tokom posjete Washingtonu, članica Predsjedništva BiH prisustvovala je i 74. Nacionalnom molitvenom doručku, gdje se prisutnima obratio predsjednik Donald Tramp, a učestvovala je i na "Balkans Forward Summitu" u organizaciji Atlantskog vijeća.