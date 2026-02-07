Ogromna količina smeća u Drini kod Višegrada privukla pažnju svjetskih medija

Ogromne količine otpada koje se svake zime gomilaju u rijeci Drini, kod Višegrada, ponovo su dospjele u fokus svjetske javnosti. Fotografije i izvještaji o rijeci prekrivenoj plastičnim bocama, drvetom, kućanskim aparatima, gumama, pa čak i medicinskim otpadom, obišli su planetu, a o ekološkoj katastrofi izvještavali su Washington Post, Euronews, Politico Pro, Reuters, Associated Press (AP) i Sky News.

Kako piše Washington Post, svake godine, s dolaskom zime i povećanim vodostajem, rijeke u regionu nose smeće sa ilegalnih deponija koje se nalaze uz njihove obale. Sav taj otpad završava u Drini, gdje se zadržava kod brana hidroelektrane u Višegradu, stvarajući prizore koji podsjećaju na scene iz filmova o ekološkim katastrofama.

Problem traje godinama

Ekološki aktivista Edin Furtula iz Eko centra ističe da problem traje godinama i da su institucije pokazale potpuni izostanak političke volje.

- Ovo je jasan primjer neaktivnosti svih relevantnih institucija. Sastaju se iz godine u godinu, daju obećanja, ali se iste scene stalno ponavljaju - rekao je Furtula, prenijeli su Washington Post i Euronews.com.

Prema njegovim riječima, Drina je rijeka bogata ribom, ali prisustvo toksičnog otpada ozbiljno ugrožava biljni i životinjski svijet, kao i zdravlje ljudi.

- Ovo je ekološka katastrofa. Ovdje se nalazi doslovno sve – od plastike do medicinskog otpada - upozorava Furtula.

Otpad ne dolazi samo iz Bosne i Hercegovine, već i iz Srbije i Crne Gore, jer brojne pritoke nose smeće iz tri države. Iako su vlasti ove tri zemlje još 2019. godine najavile zajedničko rješavanje problema, konkretni rezultati izostaju.