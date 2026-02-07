VELIKA SRAMOTA

Ogromna količina smeća u Drini kod Višegrada privukla pažnju svjetskih medija

Kako piše Washington Post, svake godine, s dolaskom zime i povećanim vodostajem, rijeke u regionu nose smeće sa ilegalnih deponija koje se nalaze uz njihove obale

Z. V.

7.2.2026

Ogromne količine otpada koje se svake zime gomilaju u rijeci Drini, kod Višegrada, ponovo su dospjele u fokus svjetske javnosti. Fotografije i izvještaji o rijeci prekrivenoj plastičnim bocama, drvetom, kućanskim aparatima, gumama, pa čak i medicinskim otpadom, obišli su planetu, a o ekološkoj katastrofi izvještavali su Washington Post, Euronews, Politico Pro, Reuters, Associated Press (AP) i Sky News.

Kako piše Washington Post, svake godine, s dolaskom zime i povećanim vodostajem, rijeke u regionu nose smeće sa ilegalnih deponija koje se nalaze uz njihove obale. Sav taj otpad završava u Drini, gdje se zadržava kod brana hidroelektrane u Višegradu, stvarajući prizore koji podsjećaju na scene iz filmova o ekološkim katastrofama.

Problem traje godinama 

Ekološki aktivista Edin Furtula iz Eko centra ističe da problem traje godinama i da su institucije pokazale potpuni izostanak političke volje.

- Ovo je jasan primjer neaktivnosti svih relevantnih institucija. Sastaju se iz godine u godinu, daju obećanja, ali se iste scene stalno ponavljaju - rekao je Furtula, prenijeli su Washington Post i Euronews.com.

Prema njegovim riječima, Drina je rijeka bogata ribom, ali prisustvo toksičnog otpada ozbiljno ugrožava biljni i životinjski svijet, kao i zdravlje ljudi. 

- Ovo je ekološka katastrofa. Ovdje se nalazi doslovno sve – od plastike do medicinskog otpada - upozorava Furtula.

Otpad ne dolazi samo iz Bosne i Hercegovine, već i iz Srbije i Crne Gore, jer brojne pritoke nose smeće iz tri države. Iako su vlasti ove tri zemlje još 2019. godine najavile zajedničko rješavanje problema, konkretni rezultati izostaju.

Zaštita okoliša ključna

U ljetnim mjesecima Drina je popularna destinacija za rafting i ljubitelje prirode, ali zimi se pretvara u plutajuću deponiju. Nakon uklanjanja otpada, on završava na lokalnoj deponiji, gdje se često spaljuje, dodatno zagađujući zrak i stvarajući, kako kaže Furtula, „začarani krug zagađenja“.

Problem zagađenja rijeka dodatno komplikuje evropske ambicije zemalja zapadnog Balkana. Kako ističu Euronews i Politico Pro, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora teže članstvu u Evropskoj uniji, a zaštita okoliša jedan je od ključnih uslova za ulazak u ovaj 27-člani blok. Osim zagađenja voda, region se suočava i s ozbiljnim problemima zagađenja zraka, koje pogađa brojne gradove.

Da razmjerie problema nisu lokalnie potvrđuju i izvještaji Reutersa, Associated Pressa i Sky Newsa, koji su fotografije Drine prekrivene tonama otpada uvrstili među najzapaženije svjetske prizore sedmice.

Furtula smatra da rješenja postoje – od mapiranja ilegalnih deponija i postavljanja nadzornih kamera, do barijera u više opština – ali upozorava da odgovornost niko ne želi preuzeti.

# VIŠEGRAD
# DRINA
# SMEĆE
