U Republici Srpskoj predizborna tišina

U Republici Srpskoj danas počinje predizborna tišina uoči ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, koji će biti održani sutra na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Izborna tišina trajat će od danas u 7.00 sati do sutra u 19.00 sati, kada su planirana zatvaranja biračkih mjesta.

Ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske biće održani sutra, a pravo glasa ima ukupno 84.474 birača, saopćila je Centralna izborna komisija (CIK) BiH.

Radi se o pojedinim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Biračka mjesta bit će otvorena od 7.00 do 19.00 sati.

Ponovljeni izbori sprovode se na osnovu istih kandidatskih lista i istih izvoda iz Centralnog biračkog spiska koji su korišteni 23. novembra.

Procijenjeno je da će troškovi održavanja ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske iznositi 600.000 KM.