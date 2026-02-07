Ramiz Salkić: "Dodikova radikalna politika ima za cilj opravdavanja svake buduće akcije protiv Bošnjaka"

Muslimani Bošnjaci su žrtve genocida koji su počinile vojska i dijelovi policije bosanskih Srba, koje je predvodio ratni zločinac Radovan Karadžić, naveo je na svom Facebook profilu zastupnik u NSRS-u Ramiz Salkić nakon skandalozne izjave čelnika SNSD-a Milorada Dodika da su "muslimani bili na strani Adolfa Hitlera i otvarali logore".

- Provodeći udruženi zločinački poduhvat, porušeno je blizu 1.000 džamija, a svi muslimani su nasilno protjerani tokom oružanog etničkog progona Bošnjaka. Milorad Dodik danas negira genocid i veliča presuđene ratne zločince, što u nauci predstavlja završnu fazu genocida.

Vlast u entitetu RS diskriminira Bošnjake muslimane na vjerskoj i nacionalnoj osnovi, radeći na realizaciji ratnih ciljeva UZP-a i presuđenih ratnih zločinaca. Bošnjaci se danas dehumaniziraju u režiji retrogradne radikalne politike koju zagovara Dodik, s ciljem opravdavanja svake buduće akcije protiv Bošnjaka - naveo je Salkić

Milorad Dodik, kao eksponent ruskog malignog utjecaja u Bosni i Hercegovini, zagovara separatističke ideje s ciljem rušenja države i ugrožavanja mira, istakao je Salkić.

- Milorad Dodik i njegovi sljedbenici danas su ključna prijetnja miru i napretku u Bosni i Hercegovini. Nažalost, ove činjenice danas ne iznose oni koji bi to trebali i koji su u prvom redu pozvani da o tome govore. Oni uglavnom šute pod izgovorom da su to općepoznate činjenice i da ih ne treba ponavljati.

Ovakav pristup predstavlja suštinski problem i otvara prostor za širenje laži u koje bi mogli povjerovati čak i neki dobronamjerni ljudi, a o zlonamjernima da i ne govorimo. Danas se ništa, pa ni istina, ne podrazumijeva. Za istinu se danas treba boriti, jer se laž lakše prima, posebno ako se dobro plati - poručio je Salkić.