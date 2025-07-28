Salkić upozorava: Oslobađajuća presuda Dodiku samo bi ga ohrabrila u separatističkim planovima

- Velika je zabluda onih koji vjeruju da bi oslobađajuća presuda značila kraj Dodikovog separatističkog puta i odustajanje od ideje podjele Bosne i Hercegovine - poručio je Salkić.

Ramiz Salkić, bivši potpredsjednik Republike Srpske i aktuelni zastupnik u Narodnoj skupštini tog entiteta, upozorio je da eventualna oslobađajuća drugostepena presuda predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku ne bi predstavljala zaokret u njegovoj politici, već, naprotiv, dodatno ohrabrenje za nastavak separatističkih ideja i pritisaka na Bosnu i Hercegovinu.

Po njegovim riječima, takva presuda bila bi "vjetar u leđa" Dodiku i njegovim pristalicama, te bi predstavljala snažnu potvrdu ispravnosti njihove politike. Dodaje da bi to dodatno učvrstilo separatističko raspoloženje među političarima i dijelom javnosti u Republici Srpskoj, a nakon moguće izborne pobjede SNSD-a, uslijedila bi – kako smatra – "nova faza rušenja države Bosne i Hercegovine".

Salkić je pozvao Sud Bosne i Hercegovine da presudu donese isključivo na osnovu Ustava i zakona, u interesu građana, mira i stabilnosti.

- Neke aktivnosti u prethodnom periodu unose nemir, zabrinutost, špekulacije i sumnju u dobre namjere kada se radi o mogućoj drugostepenoj presudi - napisao je on.

Na kraju je upozorio da će oni koji budu kalkulisali i svoje lične ili političke interese stave iznad Ustava snositi historijsku odgovornost.

- Historija će ih pamtiti po njihovim djelima i postupcima, kakva god ona bila. Na njima je izbor na koju stranu će stati - poručio je Salkić.