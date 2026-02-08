Svjedoci umiru, tužioci ne rade, a zločinci bježe u susjedstvo



Na prijedlog nadzornog tijela za praćenje njene provedbe, Vijeće ministara BiH produžilo je rok za implementaciju Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina, nakon što su Sud i Tužilaštvo BiH zatražili dodatno vrijeme. Ovaj dokument prvi put je usvojen još 2020. godine i predviđao je da svi predmeti ratnih zločina budu okončani za pet godina, ali se rokovi već dva puta produžavaju. Sudovi u SAD S druge strane, hiljade porodica žrtava postepeno gube nadu da će dočekati pravdu, jer svjedoci, ali i izvršioci zločina umiru. Seid Omerović, predsjednik Saveza logoraša u BiH, smatra da prostora za istinu i pravdu mora biti i da je u tom smislu produžavanje roka bilo potrebno.

- Dosta toga je ostalo nedovršeno, dosta zločina nedokazano, a neke činjenice za koje postoje očigledni dokazi i u Sudu i Tužilaštvu BiH, kojima su logoraši sigurno doprinijeli, tek posljednjih mjeseci dolaze na naplatu i sustižu one koji su dušu i obraz okaljali u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Skoro na dnevnom nivou u različitim procesima za ratne zločine širom BiH, pa i pred okružnim sudovima u SAD, logoraši nastavljaju borbu za istinu i pravdu, ali je krajnje vrijeme da se i ovoj istinski marginalnoj grupi od oko 100.000 živih svjedoka, napokon isporuči bilo kakav status i zaštita kroz adekvatan zakon – kaže Omerović. Fikret Grabovica, predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992.-1995, naglašava da zdrav razum ne može prihvatiti da Tužilaštvo BiH za tri decenije nije podnijelo nijednu optužnicu za opsadu Sarajeva, tokom koje je ubijeno 11.540 stanovnika glavnog grada BiH, među kojima je i 1.601 dijete.

- Pa ni nakon otkrivanja ovog skandala „Sarajevo safari“, gdje su dolazili neki morbidni umovi kojima se omogućavalo da ubijaju civile i djecu. Ni to nije dovoljno. Teško je bilo šta reći, osim da Tužilaštvo BiH nije neovisno i ko zna pod kojim sve pritiskom i po čijim nalozima radi. Predstavnici 10 udruženja civilnih žrtava rata nedavno su uputili zahtjev Tužilaštvu BiH da se pokrene disciplinski postupak i da se smijeni glavni tužilac Milanko Kajganić – dodaje Grabovica. Upozorava da s dosadašnjim radom pravosuđa porodice žrtava neće dočekati pravdu, da je neophodno da se u ovaj proces uključe sve institucije i da se s pozicija uklone svi oni koji neće da rade. Grabovica ukazuje i na pokušaje izjednačavanja uloge i odgovornosti za zločine tokom rata u BiH.

- Oni ponovo guraju predmet Dobrovoljačke ulice, iako ni u Hagu, ni u Sarajevu, pa ni u Londonu i Beču nije bilo presude. Četiri puta. I oni ponovo to guraju. Neshvatljivo. Bave se nekim slučajevima koji su okončani ili nisu prioritet. Svi zločini trebaju biti procesuirani, ali u odnosu na opsadu grada baviti se nečim drugim... stiče se dojam da se kreira jedan narativ jednake odgovornosti po svaku cijenu, a znamo da zato nema osnova – ističe Grabovica, konstatirajući da nakon svega pravdu prije očekuje od italijanskog, nego od domaćeg tužilaštva. Veliki broj osumnjičenih nije dostupan pravosuđu BiH, jer su utočište pronašli u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i širom svijeta, podsjeća predsjednica Udruženja „Žena - žrtva rata“, Bakira Hasečić. Konstatira da je rok za provedbu Revidirane strategije produžen zato što nisu ispunjeni ciljevi iz ranije usvojenog dokumenta i poziva Državno tužilaštvo da radi na najsloženijim predmeta. Odluka Tužilaštva - To podrazumijeva predmete i optužnice za osobe na najvišem nivou odgovornosti, s komandnom odgovornošću, te druge vrste složenih predmeta koji nisu završeni u roku. Najvažniji dio Revidirane strategije je onaj koji se tiče predmeta ustupljenih iz Haškog tribunala s oznakom „A“, odnosno onih koji imaju dovoljno dokaza za pokretanje postupka. Tužilaštvo BiH je samovoljno donosilo odluke o obustavljanju istraga za predmete s oznakom „A“, ili je vršilo prekvalifikaciju i ustupalo ih entitetskom pravosuđu – kaže Hasečić. Ratni zločin ne zastarijeva, ali preživjele žrtve i svjedoci sve više umiru.

- Sve češće se na suđenjima čitaju izjave umrlih, koji više ne mogu direktno svjedočiti. Sve zbog nerada Tužilaštva BiH i istražnih organa, jer istrage traju godinama, a brojni predmeti i od osnivanja Tužilaštva BiH. Znamo da u Tužilaštvu BiH ima tužilaca koji nisu podigli niti jedne optužnice za godinu dana, znamo da u Tužilaštvu rade srodnici ratnih zločinaca. Ovakav rad Tužilaštva BiH, a isti slučaj je i na nižim nivoima, je nesavjestan. Vrijeme neumoljivo radi protiv istine i odgovornosti – ističe Hasečić. Politički akteri moraju reagirati Predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, Murat Tahirović pojašnjava da Revidirana strategija za procesuiranje ratnih zločina ovu vrstu krivičnih djela dijeli na manje složene i složene predmete. Prvi su u nadležnosti kantonalnih i regionalnih, a drugi u nadležnosti Tužilaštva BiH. - Nažalost, Tužilaštvo BiH vrlo malo radi na složenim predmetima koji se odnose na masovna ubistva, silovanja, komandnu odgovornost i slično. Zbog toga i nemamo optužnice za opsadu Sarajeva i Goražda kao zaštićene zone UN-a ili Mostara, gdje se predmet za zgradu Vranice, zarobljavanje i kasniju likvidaciju pripadnika komande IV korpusa ARBiH već 30 godina nalazi u istrazi Tužilaštva HNK, a kasnije i Tužilaštva BiH – kaže Tahirović. Dodaje da je veliki broj osumnjičenih pobjegao u susjedne države, ali da se mora pronaći način da se dođe do njih. - Pitanje je da li smo s punom odgovornošću spremni ući u cijeli proces. Tu mislim i na političke aktere, koji moraju u bilateralnim razgovorima pokazati volju i insistirati na ustupanju počinilaca, ali i struku koja također mora dati svoj doprinos. Bez zajedničkog djelovanja dobit ćemo generacije odgojene na zločinačkim idealima – ističe Tahirović.