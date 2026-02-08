MUP RS: Zabilježeno više incidenata na biračkim mjestima, nekoliko prijava o navodnoj kupovini glasova

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS-a) saopćilo je da je tokom ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika RS-a zabilježen veći broj incidenata na biračkim mjestima, kao i više prijava koje se odnose na navodnu kupovinu glasova.

Ponovljeni izbori održavaju se na više biračkih mjesta u Prijedoru, Laktašima, Banjoj Luci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je do 12:30 sati evidentiralo sljedeće incidente:

U 07:15 sati osoba S.V. iz Doboja prijavila je Policijskoj upravi Doboj da ju je nepoznata osoba snimala mobilnim telefonom, bez njenog odobrenja. Po navedenoj prijavi postupili su policijski službenici koji su na licu mjesta zatekli prijavljeno lice i utvrdili da se radi o licu S.P. iz Teslića i istog saslušali u policijskoj stanici.

Kupovina glasova

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, koji je naložio da se u vezi navedenog dostavi izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama.

U 07:55 sati osoba S.G. iz Doboja je putem telefona Policijskoj upravi Doboj prijavila navodnu kupovinu glasova u jednom ugostiteljskom objektu na području Doboja. Po navedenoj prijavi odmah su postupili policijski službenici, te nisu potvrđeni navodi predmetne prijave.

Oko 08:00 sati osoba S.G. iz Doboja je putem telefona prijavila Policijskoj upravi Doboj navodnu kupovinu glasova u neposrednoj blizini biračkog mjesta na području grada Doboja. Tokom postupanja po navedenoj prijavi, policijskim službenicima Policijske stanice Doboj 1 se na licu mjesta obratilo lice M.B. iz Doboja koje je saopćilo da mu je za glasanje tražilo novac lice M.A. iz Doboja.

U vezi sa navedenim preduzete su neophodne mjere i radnje, te je o svemu obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, koji je naložio da se u vezi navedenog dostavi izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama.

Ometanje glasanja

U 09:52 sati u Policijsku stanicu Zvornik obratilo se osoba M.V. te prijavila ometanje glasanja ispred biračkog mjesta na području grada Zvornika, od strane lica S.T. i T.N. Na lice mjesta izašli policijski službenici. Rad po navedenoj prijavi je u toku.

Oko 10:00 sati osoba P.B. iz Dervente prijavila je telefonom Policijskoj upravi Doboj nesuglasice sa licem N.D na području grada Doboja. Po navedenoj prijavi postupili su policijski službenici Policijske stanice Doboj 2, koji su obavili razgovor sa prijaviteljem, te je isti izjavio da ga je u blizini navedenog biračkog mjesta lice N.D. odgurnulo, nakon čega je došlo do verbalnih nesuglasica. Prijavljeno lice N.D. pozvano je na razgovor u službene prostorije Policijske stanice Doboj 2. Rad po navedenom je u toku.

U 10:25 sati osoba S.O. je prijavila policijskom službeniku Policijske stanice Bratunac da se u neposrednoj blizini osnovne škole u mjestu Fakovići navodno kupuju glasovi. Po navedenom postupili policijski službenici nadležne policijske stanice, te je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina koji je naložio da se u vezi navedenog dostavi izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama.

U 11:00 sati u prostorije Policijske stanice Doboj 1 lično je pristupilo lice Z. J. K. iz Doboja, te prijavilo da se u ugostiteljskom objektu na području grada Zvornika, koji se nalazi u neposrednoj blizini biračkog mjesta daje novac. Po navedenom su postupili policijski službenici nadležne policijske stanice, te je obavješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj koji je naložio da se u vezi navedenog dostavi izvještaj o preduzetim mjerama i ranjama.

Oko 11:10 sati u Operativnom dežurstvu Policijske uprave Doboj putem telefona zaprimljena je prijava lica S.G. iz Doboja na okolnosti nesuglasica u jednom ugostiteljskom objektu na području grada Doboja. Preduzetim mjerama i radnjama policijskih službenika na licu mjesta nisu utvrđeni elementi ni krivičnog djela, ni prekršaja.