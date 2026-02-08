Video / Dodik se uhvatio mikrofona: "Ova noć ima čudnu moć"

Kandidat SNSD-a Siniša Karan odnio je pobjedu na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, a u vladajućoj koaliciji odlučili su da tu pobjedu i proslave.
"NISMO KAPITULIRALI"
SLAVE POBJEDU
Dio atmosfere sa slavlja ubrzo je završio na društvenim mrežama, a za to se pobrinula članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović
Dodik slavi pobjedu. Platforma X
Kandidat SNSD-a Siniša Karan odnio je pobjedu na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, a u vladajućoj koaliciji odlučili su da tu pobjedu i proslave.
Dio atmosfere sa slavlja ubrzo je završio na društvenim mrežama, a za to se pobrinula članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović. U centru pažnje, očekivano, bio je Milorad Dodik, koji se uhvatio mikrofona i zapjevao pred okupljenima.
– Milorad Dodik i SNSD. Koliko ih puta moramo pobijediti da bi shvatili? Živjela Republika Srpska - napisala je Cvijanovićeva na svom profilu na društvenoj mreži X.
"AVAZ" NA LICU MJESTA