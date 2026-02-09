Roditelji njegovatelji u fokusu, veća izdvajanja, veće naknade i izmjene zakona

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pustilo je naloge za isplatu naknada roditeljima njegovateljima za januar 2026. godine u ukupnom iznosu od 3.431.111,71 KM.

Mjesečna naknada za roditelje njegovatelje povećana je sa 619 KM na 1.027 KM za šta je u ovoj godini planirano 59 miliona KM, što je 41,5 miliona KM više u odnosu na 2022. godinu, čime se potvrđuje kontinuiran rast izdvajanja i dugoročna opredijeljenost za podršku roditeljima i starateljima koji brinu o svojim bližnjima sa najtežim oblicima invaliditeta.

Paralelno s povećanjem finansijskih izdvajanja, kroz izmjene i dopune Zakona o roditeljima njegovateljima unapređuje se i normativni okvir.

Izmjenama se ujednačava pojam i status roditelja njegovatelja, proširuje krug srodnika koji mogu ostvariti ovo pravo, izjednačavaju prava bračnih i vanbračnih partnera te uklanja diskriminacija po osnovu uzroka invaliditeta.

Izmjenama Zakona omogućava se i zadržavanje statusa roditelja njegovatelja za roditelje čija djeca pohađaju predškolske i obrazovne ustanove, bez obzira na broj sati provedenih u ustanovi, pojednostavljuje se medicinsko vještačenje, te uspostavlja jedinstvena elektronska baza podataka radi veće transparentnosti i efikasnosti u isplatama, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rad i socijalnu politiku.