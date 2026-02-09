Sutra dženaza goraždanskoj planinarki Azri Softić

Građani Goražda sa tugom su dočekali vijest o tragičnoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je život izgubila dugogodišnja planinarka Azra Softić, dok je osam članova Planinarskog kluba Goražde-Maglić zadobilo teže i lakše povrede. Svi su zbrinuti u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i njihovo zdravstveno stanje se prati.

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u subotu na putu Sarajevo – Pale, u mjestu Lapišnica, Softić koja je bila na mjestu suvozača stradala je na licu mjesta, dok je osam članova Planinarskog kluba zadobilo teže i lakše povrede te su zbrinuti u KCUS gdje im ljekari ukazuju neophodnu medicinsku pomoć.

Prema posljednjim informacijama, mirno su proveli noć, njihovi vitalni parametri su stabilni i nalaze se van životne opasnosti.

- Neki su zadobili teže a neki lakše povrede. Najlakše su tipa isčašenje kuka, lom noge, ključne kosti, polomljeni prsti na šaci. Kod jednog člana desio se prelom rebara, oštećena su dva pršljena na kičmi i isčašenje kuka, kod drugog prelom noge i grudnog koša te je izvršen operativni zahvat. Trojica su intubirani i na aparatima su zbog bolova, neki imaju povrede potkoljenice, natkoljenice, kod jednog je odstranjena slezena, bila je oštećena aorta koja je sanirana i prebačen je na kardiovaskularnu hirurgiju - precizirao je potpredsjednik PK Goražde-Maglić Fahrudin Hasović.

Zahvalan je osoblju KCUS-a koje je, kako ističe, bilo na visini zadatka uz maksimalno razumijevanje.

- Maksimalno su izašli u susret u svakom mogućem momentu radeći svoj posao, i što se tiče informacija i propuštanja porodica da vide svoju djecu. Zahvalni smo svima koji su uz nas, jučer je bilo 30 ljudi u hodniku pa je osoblje molilo da ulazimo po grupama, zaista nam mnogo znači podrška koju dobijamo sa svih strana - naveo je Hasović.

Termin dženaze

U međuvremenu, utvrđen je termin dženaze Azri Softić koja će se klanjati sutra u 13 sati na mezarju Kolijevke, gdje će se obaviti i ukop. Tevhid će se proučiti u isto vrijeme u Sinan-begovoj džamiji u Goraždu.

Povodom tragične smrti svoje članice, goraždanski planinari u emotivnoj poruci naglasili su da je Azra Softić bila mnogo više od planinarke, već duša svakog pohoda, osoba koja je nesebično dijelila energiju, znanje i ljubav prema prirodi, te da je njen odlazak potresao ne samo članove kluba, nego i širu planinarsku zajednicu u Bosni i Hercegovini.

- Dok se opraštamo od naše Azre, naše misli i molitve su uz osam naših članova koji su u istoj nesreći teže i lakše povrijeđeni i koji se trenutno nalaze na liječenju u KC Koševo. Želimo im snagu i brz oporavak. Svim planinarima i ljubiteljima prirode poručujemo, neka nas ovaj bolni trenutak podsjeti na važnost opreza. Planinarenje je ljubav, ali i velika odgovornost koja počinje mnogo prije samog uspona. Čuvajte jedni druge na svakom kilometru puta, jer nijedan vrh nije važniji od ljudskog života - poručili su iz PK Goražde - Maglić.