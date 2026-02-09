Vijeće ministara BiH usvojilo Program reformi koji se šalje u NATO

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Komisije za saradnju s NATO-om BiH, jednoglasno je donijelo Odluku o usvajanju Programa reformi Bosne i Hercegovine 2025., koji će Ministarstvo vanjskih poslova dostaviti u sjedište NATO-a u Briselu.

Usvajanje ovog značajnog dokumenta ima cilj osigurati uvjete za kontinuirani rad institucija BiH na utvrđivanju prioriteta u realizaciji obaveza koje proizlaze iz sudjelovanja BiH u NATO-ovom programu "Partnerstvo za mir".

Slanje Programa reformi obaveza je Bosne i Hercegovine na putu ka članstvu u NATO savezu, odnosno u okviru Akcionog plana za članstvo (MAP).

Program reformi BiH predstavljen je kroz pet poglavlja i obuhvata politička i ekonomska pitanja, obrambena i vojna pitanja, pitanja resursa, te sigurnosna i pravna pitanja.

Odnosi Bosne i Hercegovine s NATO-om, kao jedan od vanjskopolitičkih prioriteta institucija države, kontinuirano se razvijaju kroz različite programe i mehanizme saradnje.