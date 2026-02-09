Vijeće ministara BiH donijelo Odluke o dodjeli nagrade "Denis Mrnjavac" za 2025.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je danas Odluke o dodjeli nagrade "Denis Mrnjavac" za promociju tolerancije i nenasilja za 2025. godinu.

Za 2025. godinu nagrada je dodijeljena srednjoškolcima iz Federacije BiH (Enes Balija), Republike Srpske (Pavle Palikuća) i iz Brčko distrikta BiH (Nikolina Kikić), koji su doprinijeli promociji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštivanju mladih.

Nagrađenim učenicima dodjeljuju se skulptura i posebno priznanje u vidu plakete te pojedinačne novčane nagrade u iznosu 1.500 KM.

Istodobno su školama nagrađenih učenika JU „Srednja medicinska škola Jezero“ Sarajevo, JU „Tehnička škola“ Trebinje i JU ,,Poljoprivredna i medicinska škola“ Brčko distrikt BiH“, dodijeljena posebna priznanja u vidu plakete.

Ranije uspostavljenom nagradom „Denis Mrnjavac“ odaje se spomen svim žrtvama vršnjačkog nasilja i preventivno djeluje na sprečavanje nasilja promocijom tolerancije i poštivanja ljudskih prava i sloboda - saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.