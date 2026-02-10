Diplomatski šah bez suparnika: Dodikov šah-mat bošnjačkoj politici

Diplomatsko-medijska ofanziva Milorada Dodika protekle sedmice je u Vašingtonu matirala bošnjačke predstavnike u državnoj vlasti – odjevene u ruho sarajevske, građanske politike.

Dodik je nesumnjivo dobio kratkoročni medijski rat i nametnuo narativ da "Trojka spava dok on osvaja Ameriku", iako su ga ismijavali kao „gosta na doručku s turističkom vizom“.

Dodikov uzlet se sve više pokazuje kao maestralno skretanje pažnje s vlastitih neuspjeha na nemogućnost Trojke, ponajviše Denisa Bećirovića i Elmedina Konakovića, da bude na pravom mjestu u pravo vrijeme.

Dodikov ples

Iako ga Trojka odavno politički sahranjuje, Dodik je vješto iskoristio mrežu lobista i ulizivanje konzervativnim, republikanskim krugovima da pošalje jaku poruku: "RS uz Trampa brani kršćanstvo od radikalnih Bošnjaka u propaloj državi Bosni i Hercegovini“, tražeći novi Dejton.

Od predstavnika Trojke, jedino je Sabina Ćudić bila u Vašingtonu, da pokuša ukazati da su za nefunkcionalnost BiH najodgovorniji upravo Dodikovi ministri u državnoj vlasti, koji uspješno sabotiraju rad Vijeća ministara BiH i milijardu eura pomoći za BiH iz evropskog Plana rasta.

Znajući da je Dodikovim biračima svaka njegova fotografija s američkim zvaničnicima vrijedna kao priznanje suvereniteta Republike Srpske, ispada da je Dodik dobio na sva tri terena – vašingtonskom, državnom i entitetskom.

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković je u protekle dvije sedmica posjetio samo Finsku, 6. februara, koja jeste članica EU i NATO-a, ali teško se može nazvati centrom moći na koji je nužno utjecati tražeći podršku i zaštitu u burnim geopolitičkim okolnostima.

Nermin Nikšić, lider SDP-a, fokusirao se na Rijad. Predvodi delegaciju Vlade FBiH u posjeti Kraljevini Saudijskoj Arabiji. S njim su federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar i ministar odbrane Zukan Helez. Bave se namjenskom industrijom.

Kamo dalje?

Diplomacija BiH kao i obično liči na podijeljenu ličnost. Polovina devalvira državu i promoviše entitet, a druga se pasivno nada. U ovom slučaju Dodikove vašingtonske ofanzive, entitetska diplomatija pobijedila je državnu zahvaljujući kilavosti Trojke.

Nijedna država ne može koračati naprijed ako joj noge idu u različitim smjerovima, pa će ovu Dodikovu pobjedu na svojim leđima osjetiti građani, kako u RS, tako i u ostatku države. Budućnost se ne kupuju selfijima, ali još manje pasivnom, odsutnom diplomatijom i Trojkinim „snom“.

Bošnjačko liderstvo

Zato je Bošnjacima potrebna politička figura koja će sanirati posljedice strateških promašaja Trojke, vratiti inicijativu na međunarodnoj sceni i zaustaviti dalje slabljenje državne pozicije i nametanje lažnog narativa o ugroženom kršćanstvu.

U trenutku sve izraženije diplomatske fragmentacije, ključni zadatak bošnjačkog liderstva je spriječiti izolaciju i izvući zemlju iz nepovoljnog geopolitičkog okvira u kojem se, prema onome što je već vidljivo, oblikuju potencijalno teški scenariji.

Nužna je jasna, koordinirana i proaktivna politika sposobna odlučno štititi interese države.