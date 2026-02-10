Soreka: Vrata EU za Bosnu i Hercegovinu su otvorena, to je najbolja opcija za zemlju

Šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka (Luigi Soreca) poručio je da članstvo EU ostaje najbolja garancija za dugoročni prosperitet i stabilnost u Bosni i Hercegovini.

Kako je naveo Soreka, Evropska unija je donijela ekonomski rast, sigurnost i mogućnosti širom kontinenta, a to uvelike potvrđuju ekonomske statistike i podrška građana u zemljama koje su se pridružile EU u posljednjih nekoliko decenija.

- Naš cilj je da iste mogućnosti koje postoje širom EU budu dostupne i građanima Bosne i Hercegovine. Činjenice o ogromnim prednostima odnosa EU – BiH su jasne. Članstvo u EU je put za Bosnu i Hercegovinu ka funkcionalnijim demokratskim institucijama, jačoj vladavini prava i borbi protiv korupcije, boljem obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, poboljšanim standardima životne sredine i poboljšanom kvalitetu života – navodi Soreka.

Soreka poručuje da dvije trećine robne razmjene Bosne i Hercegovine je sa EU. Osim toga, EU je bio dosljedan prijatelj u izazovnim vremenima, uključujući nakon poplava 2014. i 2024. i tokom pandemije Covid-19, dodaje.