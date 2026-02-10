ŠEF DELEGACIJE EU

Soreka: Vrata EU za Bosnu i Hercegovinu su otvorena, to je najbolja opcija za zemlju

Naš cilj je da iste mogućnosti koje postoje širom EU budu dostupne i građanima Bosne i Hercegovine, poručio je Soreka

10.2.2026

Šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka (Luigi Soreca) poručio je da članstvo EU ostaje najbolja garancija za dugoročni prosperitet i stabilnost u Bosni i Hercegovini.

Kako je naveo Soreka, Evropska unija je donijela ekonomski rast, sigurnost i mogućnosti širom kontinenta, a to uvelike potvrđuju ekonomske statistike i podrška građana u zemljama koje su se pridružile EU u posljednjih nekoliko decenija.

- Naš cilj je da iste mogućnosti koje postoje širom EU budu dostupne i građanima Bosne i Hercegovine. Činjenice o ogromnim prednostima odnosa EU – BiH su jasne. Članstvo u EU je put za Bosnu i Hercegovinu ka funkcionalnijim demokratskim institucijama, jačoj vladavini prava i borbi protiv korupcije, boljem obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, poboljšanim standardima životne sredine i poboljšanom kvalitetu života – navodi Soreka.

Soreka poručuje da dvije trećine robne razmjene Bosne i Hercegovine je sa EU. Osim toga, EU je bio dosljedan prijatelj u izazovnim vremenima, uključujući nakon poplava 2014. i 2024. i tokom pandemije Covid-19, dodaje.

- EU i njene države članice najveći su investitor i pružalac finansijske pomoći Bosni i Hercegovini. Samo od 2020. godine, EU je mobilizirala 2,4 milijarde eura investicija za zemlju. Vijeće ministara BiH jučer je odobrilo EU grant od 140 miliona eura za izgradnju mostarske obilaznice. Sada, Plan rasta EU za zapadni Balkan nudi ogromne mogućnosti za Bosnu i Hercegovinu da dobije do 976,5 miliona eura u zamjenu za reforme koje će dokazano poboljšati kvalitet života građana, kao što su šire pružanje širokopojasnog pristupa, poboljšana poslovna klima, bolje obrazovanje i još mnogo toga. Bio bi veliki gubitak za budućnost građana BiH da zemlja ne poduzima potrebne korake da u potpunosti iskoristi ove velike mogućnosti. Građani drugih zemalja u regionu već imaju koristi od Plana rasta – navodi Soreka.

Dodao je da su vrata za članstvo u EU za Bosnu i Hercegovinu otvorena.

- Većina građana BiH želi budućnost u EU i razumije da je to najbolja opcija za zemlju. U interesu je svih da BiH napreduje na putu ka EU – zaključio je Soreka. 

