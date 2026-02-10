Nakon optužbi da je konkurs za upis djece bio namješten, iz privatnog vrtića za "Avaz": Došlo je do nesporazuma

Nakon što je majka Emina Kurtović javno objavila tvrdnje da je sada već poništeni konkurs za upis djece u vrtiće putem EMIS-a bio farsa, te da je njeno dijete ostvarilo maksimalan broj bodova i prvo mjesto na konačnoj rang-listi, ali da su je iz vrtića obavijestili da dijete ipak neće biti primljeno za "Avaz" su se oglasili iz privatne predškolske ustanove "Bloom".
Oni su kazali da je došlo do nesporazuma na relaciji vrtić-roditelji.
- U ranijem periodu djeca su bila registrovana direktno putem EMIS sistema i pojavljivala se na zvaničnim listama prije nego što su roditelji u potpunosti bili informisani o obrazovnom pristupu vrtića, uslovima upisa i kalendaru. U više slučajeva roditelji su naknadno odustajali od dodijeljenog mjesta nakon što su se upoznali sa tim elementima - napisali su između ostalog iz vrtića.
Oni su objasnili da je takva praksa imala negativan uticaj na vrtić, te da je dovodila do određenih nesporazuma između ustanove i roditelja, što je slučaj i u ovoj situaciji.
Podsjećamo, majka je najavila da će o ovom slučaju obavijestiti nadležne institucije, uključujući Ministarstvo, te zatražiti hitan nadzor nad postupkom upisa, kako bi se zaštitila prava djece i roditelja, ali i integritet EMIS sistema.