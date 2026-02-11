VSTV zabrinut zbog prijetnji EU: "Izbacit ćemo finansijsku pomoć, vi ugrožavate našu saradnju"

Članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Bosne i Hercegovine su danas, prvog dana dvodnevne sjednice, jednoglasno usvojili izmjene Pravilnika VSTV-a u vezi sa izvještavanjem o imovini i interesima zbog obaveze prema Agenciji za zaštitu ličnih podataka, ali ne i izmjene vezane za angažovanje vanjskih stručnjaka.

Na sjednici je usvojen prijedlog da se o angažovanju vanjskih stručnjaka za praćenje Odjela za imovinske kartone članovi Vijeća očituju nakon što pošalju pismo Briselu s molbom za usaglašavanje izmjena, nakon čega bi pristupili glasanju o pravilniku.

Predsjednik VSTV-a Sanin Bogunić je kazao da podržava sve izmjene koje je predložila Stalna komisija za legislative i odjela za provođenje postupka po izvještajima.

Nisu ispunili obavezu

- Međutim, u samom uvodu sam kazao da smo imali razgovor s predstavnikom Evropske unije, sa ambasadorom koji nas je upozorio da prema njihovom stavu mi nismo ispunili još jednu obavezu a to je slanje pisama Delegaciji EU, odnosno Briselu jer je s njim zaključen ovaj famozni aneks - kazao je Bogunić.

Prema njegovim riječima, aneks je usvojen prošle godine elektronski uz forsiranje i bez uvažavanja zamjerki i prijedloga članova Vijeća, a koji prema posljednjoj odredbi obavezuje slanje pisama za usklađivanje sa izmjenama Pravilnika, za šta je Bogunić kazao da liči na međunarodni ugovor.

Član vijeća Davor Martinović je rekao da aneks proističe isključivo iz članka pravilnika kojeg su donijeli, a koji se odnosi na modalitete načina utvrđivanja i predlaganja vanjskih stručnjaka.

- Tek nakon izmjene pravilnika mi dolazimo do situacije da mijenjamo aneks, jer on proizilazi iz pravilnika i tu nema nikakvih dilema - kazao je Martinović objašnjavajući da nije u pitanju međunarodni ugovor ili sporazum.

Zabrinjavaju prijetnje

Bogunić je rekao da je Vijeće dobilo upozorenje iz Direktorata Brisela i podsjećanje na činjenicu da moraju ispoštovati obavezu o slanju pisma. Martinović je izrazio zabrinutost zbog takvih upozorenja.

- Ono što me kao pravnika zabrinjava, to su dopisi Delegacije EU koje sinoć dobijamo iz Brisela. Ja sam naivno mislio da temelji EU jesu vladavina prava, poštivanje pravne države, a ne kontinuirana sofisticirana prijetnja: "izbacit ćemo finansijsku pomoć, vi ugrožavate našu saradnju" - kazao je Martinović.

- Taj pravilnik u ovom dijelu u koji je inkorporian aneks nije u skladu sa zakonom o VSTV-u, u tom dijelu je pravilnik nezakonit. Jedino pravno rješenje je usklađivanje pravilnika sa zakonom - kazao je Idrizović.

Članovi Vijeća su usvojili prijedlog kojim se odobrava molba vanjskih stručnjaka za dostavljanje svih disciplinskih tužbi koje se odnose na provjeru imovine. Nije usvojena molba stručnjaka kojom se traži kandidovanje članova vijeća u upravni odbor koji bi se formirao u vezi tima stručnjaka za vanjsko praćenje.

Ova rasprava je došla nakon što je Delegacija Evropske unije uputila dopis Vijeću sa dodatnim informacijama o Peteru Bachu, predloženom kandidatu za vanjsko praćenja rada Odjela za provođenje postupka po izvještajima, kao i praćenje disciplinskih postupaka. Umjesto usaglašavanja o imenovanju vanjskog stručnjaka za praćenje rada Odjela, VSTV je razmatrao usklađenost Pravilnika sa Zakonom o VSTV-u.

Upitan sistem

Ranije je pisano da predložene izmjene od VSTV-a mogu dovesti u pitanje svrsishodnost kompletnog sistema posmatrača.

U Odjelu su već imenovani vanjski stručnjaci koji su objavili izvještaje o radu Odjela. U posljednjem koji je objavljen zaključeno je da se Odjel suočava s manjkom zaposlenih, otežanom provjerom imovine u inostranstvu, ali i kašnjenjem sudija i tužilaca da dostave svoje izvještaje. U svom odgovoru na ovaj izvještaj VSTV optužuje Evropsku uniju da se previše miješa u same provjere.

Rad vanjskih saradnika od jula 2025. godine finansira Evropska unija. Vanjski stručnjaci imaju mandat da prate disciplinske postupke koji nastanu iz procedura o imovini i interesima, ali ne daju sugestije o konačnim odlukama. EU je jedan od partnera s kojima VSTV ima dugogodišnju saradnju i pomoć.