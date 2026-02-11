Niske plaće i nebriga pogubni: Slom državne policije

Plaće uposlenih u državnim institucijama i policijskim agencijama značajno su niže u odnosu na ista radna mjesta na entitetskom, pa i kantonalnom nivou, a blokada usvajanja fiskalnog okvira i budžeta za 2026. onemogućava primjenu nove osnovice u iznosu od 690,86 KM, uvećane za oko 60 KM u odnosu na prethodnu godinu.
Istovremeno, u Domu naroda PSBiH zaustavljene su izmjene Zakona o plaćama u institucijama BiH, kojima bi se omogućilo da se uvećana primanja isplaćuju od početka godine, a ne tek u mjesecu nakon usvajanja budžeta. To su osnovni razlozi zbog kojih sindikati pripremaju proteste.
Nemaju razumijevanja
- Vjerovatno se ide s namjerom da se uništavaju državne institucije. Državna policija je na marginama društva, najniže plaćena od svih policija u BiH. Godinama se borimo za poboljšanje statusa, ali ne nailazimo na razumijevanje. Prošle godine budžet je usvojen “na guranje”. Sada pokušavamo da se usvajanjem izmjena Zakona plate isplaćuju od 1. januara, bez obzira kada budžet bio usvojen. Niko nema razumijevanja, a svi pričaju o nedostatku kadra, odlasku velikog broja policajaca u penziju. Pokušava se da se produži radni vijek, ali s ovom platom je vrlo malo onih koji bi željeli ostati da rade – kaže Haris Salan, predsjednik Sindikata uposlenih u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela (DKPT) u BiH.
Zbog katastrofalnog materijalnog položaja, veliki broj policajaca napušta policijske agencije na državnom nivou i odlazi uglavnom u entitetske MUP-ove. Tačan broj niko ne zna, ali s onima koji odlaze u penziju procjenjuje se da su u posljednje dvije godine državne policijske agencije ostale bez više od 1.000 pripadnika.
Alarmantno zvuče podaci da je, prema važećim sistematizacijama, u SIPA-i u ovom trenutku upražnjeno oko 230 radnih mjesta, u DKPT-u 487, dok Graničnoj policiji nedostaje čak 1.300 radnika.
Ispod minimuma
- Ljudi napuštaju sve agencije zbog lošeg materijalnog stanja. Zamislite situaciju da se naše kolege, s iskustvom od 10 i više godina, prijavljuju kao kadeti, da se ponovo obučavaju za kantonalne ili entitetske MUP-ove. To je poražavajuće. Nemoguće je da državni službenici i zaposlenici imaju plate ispod entitetskog minimuma, to je za državni nivo nezamislivo. To znači da politiku ne zanima 23.000 zaposlenih u državnim institucijama – ističe predsjednik Sindikata Granične policije BIH, Dragan Matović.
Zbog problema koji se ponavljaju iz godine u godinu, državne institucije ostaju bez kadrova i nepopravljivo se devastiraju. Dok iz SNSD-a često ne kriju i praktično pokazuju da im to i jeste cilj, dok se šutnja stranaka iz Sarajeva može tumačiti i kao odobravanje.
Sindikat SIPA-e: Budžeti kasne
- Plata najlošija, budžeti kasne, a sad imamo istu situaciju da ministar finansija glasa protiv svog prijedloga okvirnog budžeta, što je nepojmljivo. Zato iz dana u dan sve više ljudi odlazi, ne zbog penzionisanja, nego ljudi napuštaju policijske agencije i u početnim činovima. U entitetskim organima moraju ponovo proći obuku, ali im to ne smeta, jer je tamo njihov status bolji.
Niko nije vodio evidenciju, ali smo ukazivali na pojedinačne slučajeve. Prilikom formiranja POSKOK-a mnogi naši ljudi su prešli da rade kao istražitelji za taj Poseban odjel. Dio ljudi iz SIPA-e i GPBiH otišao je u FUP i upućeni su na školovanje na Policijsku akademiju. Gledajući broj penzionisanih u prošloj i ovoj godini i broj onih koji su otišli, mislim da je u pitanju već 1.000 ljudi – kaže za “Avaz” Edin Kahrimanović, predsjednik Sindikata SIPA-e.