Niske plaće i nebriga pogubni: Slom državne policije

Plaće uposlenih u državnim institucijama i policijskim agencijama značajno su niže u odnosu na ista radna mjesta na entitetskom, pa i kantonalnom nivou, a blokada usvajanja fiskalnog okvira i budžeta za 2026. onemogućava primjenu nove osnovice u iznosu od 690,86 KM, uvećane za oko 60 KM u odnosu na prethodnu godinu.

Istovremeno, u Domu naroda PSBiH zaustavljene su izmjene Zakona o plaćama u institucijama BiH, kojima bi se omogućilo da se uvećana primanja isplaćuju od početka godine, a ne tek u mjesecu nakon usvajanja budžeta. To su osnovni razlozi zbog kojih sindikati pripremaju proteste.

Nemaju razumijevanja

- Vjerovatno se ide s namjerom da se uništavaju državne institucije. Državna policija je na marginama društva, najniže plaćena od svih policija u BiH. Godinama se borimo za poboljšanje statusa, ali ne nailazimo na razumijevanje. Prošle godine budžet je usvojen “na guranje”. Sada pokušavamo da se usvajanjem izmjena Zakona plate isplaćuju od 1. januara, bez obzira kada budžet bio usvojen. Niko nema razumijevanja, a svi pričaju o nedostatku kadra, odlasku velikog broja policajaca u penziju. Pokušava se da se produži radni vijek, ali s ovom platom je vrlo malo onih koji bi željeli ostati da rade – kaže Haris Salan, predsjednik Sindikata uposlenih u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela (DKPT) u BiH.