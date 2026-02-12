Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZBOG UTAKMICE

Važna obavijest za građane: Izmjene u javnom prevozu u Sarajevu

Vozila će se kretati uz regulaciju i propuštanje od strane pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo

Izmjene u javnom prevozu. Fena

A. P.

12.2.2026

KJKP Gradski saobraćaj obavijestio je građane Sarajeva o privremenim izmjenama u odvijanju javnog gradskog prevoza zbog održavanja fudbalske utakmice na stadionu Grbavica. U skladu s Rješenjem Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo od 5. februara 2026. godine, u četvrtak, 12. februara, u periodu od 16 do 20 sati doći će do prilagođavanja režima saobraćaja.

Izmjene se odnose na trolejbuske linije 101, 102, 103 i 107 koje saobraćaju ulicom Bulevar Ivice Osima.

Vozila će se kretati uz regulaciju i propuštanje od strane pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo.

U navedenom periodu trolejbusi se neće zaustavljati na stajalištima u Bulevaru Ivice Osima, dok je moguće i povremeno potpuno obustavljanje saobraćaja, u skladu s procjenama policijskih službenika na terenu.

Podsjetimo, FK Željezničar će na Grbavici dočekati Slaviju, a susret počinje u 18 sati. Nadležni apeluju na građane da planiraju svoje kretanje u skladu s najavljenim izmjenama.  

# TROLEJBUSKI SAOBRAĆAJ
# JAVNI PREVOZ
# SARAJEVO
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.