Važna obavijest za građane: Izmjene u javnom prevozu u Sarajevu

KJKP Gradski saobraćaj obavijestio je građane Sarajeva o privremenim izmjenama u odvijanju javnog gradskog prevoza zbog održavanja fudbalske utakmice na stadionu Grbavica. U skladu s Rješenjem Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo od 5. februara 2026. godine, u četvrtak, 12. februara, u periodu od 16 do 20 sati doći će do prilagođavanja režima saobraćaja.

Izmjene se odnose na trolejbuske linije 101, 102, 103 i 107 koje saobraćaju ulicom Bulevar Ivice Osima.

Vozila će se kretati uz regulaciju i propuštanje od strane pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo.

U navedenom periodu trolejbusi se neće zaustavljati na stajalištima u Bulevaru Ivice Osima, dok je moguće i povremeno potpuno obustavljanje saobraćaja, u skladu s procjenama policijskih službenika na terenu.