BiH u Evropi lider po korupciji: Javne nabavke i budžeti raj za kriminal

BiH ostaje jedna od najkorumpiranijih država Evrope, pokazuju rezultati Indeksa percepcije korupcije prema kojima lošije rezultate imaju samo Rusija, Bjelorusija i Srbija. U svjetskim okvirima, naša zemlja je na 109. mjestu, zajedno s Alžirom, Nepalom i Indonezijom.
Radovi u kampanji
Posljedice korupcije po živote građana i suzbijanja građanskih sloboda, samo su neki od uzroka zbog kojih smo čvrsto zakovani za evropsko dno, naveli su iz Transparency Internationala BiH. Zloupotreba sredstava iz budžeta ili korupcija u sistemu javnih nabavki segmenti su u kojima smo već dugo nenadmašni.
- Zloupotreba budžetskih sredstava u toku izborne kampanje definitivno je postala obrazac ponašanja. To nisu izuzeci, već pravilo i vodi se pravo takmičenje ko će izvući više javnih resursa i na koji način ih podijeliti biračima. Jednostavno, oni koji imaju vlast “upregnu” sve resurse u kampanji – kaže Srđan Traljić iz TI BiH.
Kandidati i stranke uoči izbora najčešće intenziviraju javne radove i u tom smislu nemaju nikakvo zakonsko ograničenja, osim što je odlukom visokog predstavnika zabranjeno vođenje kampanje na takvim događajima.
- Većina vlasti se sjeti da građanima podijeli 100 KM pred izbore. Imamo član zakona koji striktno zabranjuje indirektnu kupovinu glasova, ali i jedan zarez nakon kojeg piše – osim ako se radi o redovnim i planiranim budžetskim davanjima. CIK ima čudno tumačenje, pa je njima sve što je u budžetu redovno – naglašava Traljić.
Neograničen prostor za korupciju pruža fragmentirani prostor javnih nabavki u BiH, u kojem su, izuzećem od primjene i zaobilaženjem zakonskih pravila, za godinu i po potrošene čak dvije milijarde KM.
Strože sankcije
Direktor Agencije za javne nabavke BiH Tarik Rahić pojašnjava da se radi o trećini ukupno utrošenih sredstava. Nakon usvajanja u Predstavničkom domu, izmjene Zakona o javnim nabavkama i Krivičnog zakona, koji propisuju strože sankcije, mjesecima čekaju da dođu na dnevni red Doma naroda PSBiH.
- Dvije milijarde se potrošilo kroz sistem izuzeća od primjene zakona. Ne može se tvrditi da je svaka marka potrošena nezakonito, ali kad se dvije milijarde stave u odnos sa šest milijardi, koliko se potroši kroz sistem nabavki, to je zabrinjavajuća brojka. To mora biti kristalno čisto da ne bi bilo sumnjivo – kaže Rahić.
Otežati namještanje tendera
Rahić upozorava i na pretjeranu decentraliziranost sistema javnih nabavki u kojem svaki ugovorni organ slobodno odlučuje šta će, kad i koliko nabavljati.
- To u načelu nije sporno, ali ako imamo 14 nivoa vlasti, idealno bi bilo da imamo 14 centralnih nabavnih organa. Za razliku od trenutne situacije gdje nabavke imamo na oko 3.000 mjesta. Teško je onima koji nadziru, kao i pravosudnim institucijama, u tom haosu pratiti neki kriminal, jer je to toliko razuđeno da je lov u mutnom super lagan. Osim toga, potrošnja bi bila puno racionalnija, a znanje i vještine bi se koncentrisale i puno bi teže bilo namjestiti tender – ističe Rahić.