BiH u Evropi lider po korupciji: Javne nabavke i budžeti raj za kriminal

BiH ostaje jedna od najkorumpiranijih država Evrope, pokazuju rezultati Indeksa percepcije korupcije prema kojima lošije rezultate imaju samo Rusija, Bjelorusija i Srbija. U svjetskim okvirima, naša zemlja je na 109. mjestu, zajedno s Alžirom, Nepalom i Indonezijom. Radovi u kampanji Posljedice korupcije po živote građana i suzbijanja građanskih sloboda, samo su neki od uzroka zbog kojih smo čvrsto zakovani za evropsko dno, naveli su iz Transparency Internationala BiH. Zloupotreba sredstava iz budžeta ili korupcija u sistemu javnih nabavki segmenti su u kojima smo već dugo nenadmašni.

- Zloupotreba budžetskih sredstava u toku izborne kampanje definitivno je postala obrazac ponašanja. To nisu izuzeci, već pravilo i vodi se pravo takmičenje ko će izvući više javnih resursa i na koji način ih podijeliti biračima. Jednostavno, oni koji imaju vlast “upregnu” sve resurse u kampanji – kaže Srđan Traljić iz TI BiH. Kandidati i stranke uoči izbora najčešće intenziviraju javne radove i u tom smislu nemaju nikakvo zakonsko ograničenja, osim što je odlukom visokog predstavnika zabranjeno vođenje kampanje na takvim događajima. - Većina vlasti se sjeti da građanima podijeli 100 KM pred izbore. Imamo član zakona koji striktno zabranjuje indirektnu kupovinu glasova, ali i jedan zarez nakon kojeg piše – osim ako se radi o redovnim i planiranim budžetskim davanjima. CIK ima čudno tumačenje, pa je njima sve što je u budžetu redovno – naglašava Traljić. Neograničen prostor za korupciju pruža fragmentirani prostor javnih nabavki u BiH, u kojem su, izuzećem od primjene i zaobilaženjem zakonskih pravila, za godinu i po potrošene čak dvije milijarde KM. Strože sankcije Direktor Agencije za javne nabavke BiH Tarik Rahić pojašnjava da se radi o trećini ukupno utrošenih sredstava. Nakon usvajanja u Predstavničkom domu, izmjene Zakona o javnim nabavkama i Krivičnog zakona, koji propisuju strože sankcije, mjesecima čekaju da dođu na dnevni red Doma naroda PSBiH.

