State Department nakon Dodikovih izjava: SAD će se suprotstaviti svim postupcima koji prijete destabilizacijom

Sjedinjene Američke Države nastavljaju da podržavaju Dejtonski mirovni sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i suprotstaviće se svim postupcima koji prijete destabilizacijom, izjavio je u četvrtak portparol američkog State Departmenta za RSE povodom izjava predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika.

Dodik je početkom sedmice rekao da je politički cilj njegove partije "pravo naroda na samoopredjeljenje do samostalnosti" i dodao da Republika Srpska ima prijatelje među koje je ubrojao novu američku administraciju.

Na upit RSE o Dodikovoj izjavi, portparol State Departmenta je izjavio da "SAD nastavljaju da podržavaju Dejtonski mirovni sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine".

- Sjedinjene Države će nastaviti da koriste svoje diplomatske alate kako bi podržale stabilnost BiH i suprotstavile se postupcima koje uvode prijetnje nestabilnosti. Budućnost Bosne i Hercegovine je na njenim građanima. Podstičemo sve lidere da se fokusiraju na obezbjeđivanje stabilnosti i prosperiteta koji njihovi građani zaslužuju - rekao je portparol State Departmenta.

Zamjenik američkog državnog sekretara Kristofer Landau (Christopher Landau) takođe je na sastanku s predsjedavajućim Predsjedništva BiH Željkom Komšićem "potvrdio podršku SAD političkoj stabilnosti i ekonomskom prosperitetu BiH", izjavio je portparol State Departmenta Tomi Pigot (Tommy Pigott).

Pigot je rekao da su Landau i Komšić takođe razgovarali o unapređenju zajedničkih ekonomskih prioriteta, uključujući projekat gasovoda Južna interkonekcija koji će ojačati energetsku bezbjednost BiH i obezbijediti pristup američkom prirodnom gasu.

Reakcija SNSD-a

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević na upit RSE za komentar o izjavi State Departmenta rekao je da "niko se tu ne obraća Miloradu Dodiku".

- Obraćaju se onima koji 'uvode prijetnje nestabilnosti', a čini mi se da prijetnje izazivanja nestabilnosti stižu isključivo iz Sarajeva. Dodik je ponudio rješenje – ono što piše u Dejtonskom sporazumu i u Ustavu BiH. Vjerujem da to može naići isključivo na podršku i odobravanje - rekao je Kovačević.

Skandalozne izjave

Dodik je u ponedjeljak, dan pošto je kandidat SNSD Siniša Karan pobijedio na ponovljenom glasanju za predsjednika RS, rekao kako je "Bosna i Hercegovina srušena", te da "želi dio onoga koji nam pripada".

- Pravo naroda na samoopredjeljenje do samostalnosti je naš politički cilj. I nećemo odustati. Vjerujemo da, ukoliko dođe do vraćanja ovih nadležnosti RS, mi smo spremni da ostanemo u dejtonskoj arhitekturi. U ovome nećemo ostati sigurno - rekao je on na konferenciji za novinare.

Dodik je rekao da Republika Srpska ima "prijatelje i neprijatelje".

- Naši prijatelji su Ruska Federacija, nova američka administracija, Izrael, Mađarska, Srbija, dio Crne Gore. Hoćemo da kažemo da smo svjesni naših neprijatelja. Muslimani, političko Sarajevo, muslimansko Sarajevo je naš neprijatelj - rekao je Dodik.

On je najavio da će SNSD "vrlo brzo" u Skupštini RS iznijeti prijedlog u kome se traži povrat prenesenih ovlašćenja iz Dejtonskog sporazuma, kao "uslov za bilo kakav razgovor o Bosni i Hercegovini".

- To se odnosi na vojsku, graničnu policiju, obavještajnu službu, da se ukinu Sud i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, da se model fiskalnog sistema vrati u nadležnost RS, da se budžet BiH kreira na bazi rotacija iz budžeta entiteta i da nema izvorne prihode", kazao je Dodik.

Skupština RS usvojila je u oktobru prošle godine zakon o prestanku važenja spornih zakona zbog čijeg je potpisivanja, između ostalog, Dodik osuđen na godinu dana zatvora i zabranu obavljanja javnih funkcija na šest godina.

Riječ je o Zakonu o neprimjeni Odluka Ustavnog suda BiH, Izbornom zakonu RS, Zakonu o zabrani djelovanja vanustavnih institucija BiH, Zakonu o dopuni Krivičnog zakonika RS, te Zakonu o visokom sudskom i tužilačkom veću RS. Prethodno je ove zakone nevažećim proglasio Ustavni sud BiH.

Povodom posljednjih Dodikovih izjava, zvaničnici Evropske komisije su naveli da "svi politički akteri, bez obzira na to da li su na funkciji ili ne, treba da se uzdrže i odreknu provokativne retorike i postupaka koji podstiču razdor, uključujući i dovođenje u pitanje suvereniteta, jedinstva i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine."