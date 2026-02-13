Zašto Vladu FBiH ne zanima Aerodrom Bihać?

Izgradnja aerodroma u Bihaću nije lokalni hir nas Krajišnika, već strateški projekt od značaja za cijelu Federaciju Bosne i Hercegovine, kaže za „Dnevni avaz“ Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća, lider regionalnog pokreta POMAK.

Neutemeljena je, kaže, kritika da se političke partije i nivoi vlasti otimaju za kontrolu nad još jednom javnom kompanijom. Objašnjava da je Grad Bihać spreman odmah prenijeti na Vladu FBiH vlasnička prava nad aerodromom, što je odavno i nudio Federaciji BiH.

Decenija papirologije

Saglasan je da se deset godina čini kao mnogo vremena za rješavanje papirologije, ali da je okončan nimalo jednostavan posao. Eksproprijaciju i rješavanje prostorno-planske dokumentacije komplikuju kompleksni i nerijetko kontradiktorni domaći zakoni.

- Da prevedemo zemljište iz poljoprivrednog u građevinsko, Ministarstvo poljoprivrede zahtijeva urbanističku saglasnost. Istovremeno, Ministarstvo prostornog uređenja traži da je prethodno okončana pretvorba zemljišta u poljoprivredno - objašnjava.

Dodaje da je u cijelom procesu bilo više takvih „birokratskih čvorova“, koji su mogli raspetljati samo viši nivoi vlasti, odnosno kanton i Federacija BiH, a nikako Grad Bihać.

Pare na kapaljku

- Grad Bihać ne može sam iznijeti investiciju, koja nadilazi njegove kapacitete. A sad, kad smo konačno spremni, i svaki čas očekujemo izdavanje građevinske dozvole, Federacija BiH nam uskraćuje sredstva - ogorčeno govori Sedić.

Za prvu fazu izgradnje je potrebno blizu 60 miliona KM, za 2026. godinu tražili smo 20 miliona, kako bi radovi otpočeli odmah po dobijanju građevinske dozvole, navodi on.

Oštro odbacuje i kritike da Grad ne troši dodijeljeni budžetski novac, i tvrdi da se nerijetko dešavalo da sredstva Federacije BiH postaju operativna tek u septembru, što ostavlja nerealna dva mjeseca za njihovu realizaciju.

Ministrica bez odgovora

Ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić (HDZ) nije odgovorila na pozive da odgovori na pitanje da li aerodrom u Bihaću treba biti proglašen projektom od važnosti za FBiH? Da li će Vlada FBiH pokušati iznaći sredstva kroz rebalans ili na drugi način, nije odgovorila ni ona, niti premijer FBiH Nermin Nikšić (SDP).

Procijenjena vrijednost projekta je viša od 200 miliona KM.