Razmatran prijedlog izmjena Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je danas, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, koji su predložili poslanici: Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš.

Predložena je izmjena odredbe zakona koja se odnosi na uvećanje plaće po osnovu posebnih uslova radnog mjesta za zaposlene s visokom, višom i srednjom školskom spremom koji obavljaju složene informatičko - aplikativne poslove koji se odnose na proučavanje, planiranje, definiranje, odabiranje, standardizaciju, unificiranje, razvoj, izrađivanje, propisivanje, upravljanje, održavanje i administriranje informatičko - komunikacijskih sistema u institucijama BiH kao i one koji posjeduju validne certifikate vezane za potvrdu posebne stručne osposobljenosti, od 30 do 50 posto osnovne plaće.

U obrazloženju predloženog zakona je navedeno da važeći Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH ne prati realni nivo odgovornosti, složenosti i tržišne vrijednosti poslova koje obavlja informatičko osoblje sa višom i srednjom školskom spremom.

Izmjenom Zakona, čime bi se osiguralo povećanje/dodatak na plaću od 30 do 50 posto radnicima sa višom i srednjom školskom spremom, ispravio bi se očigledan propust (ali i nepravda) prema ovoj kategoriji radnika, te bi se spriječilo daljnje napuštanje institucija BiH - ovaj put radnika sa višom i srednjom školskom spremom, što bi ugrozilo funkcioniranje sistema informatičke podrške do krajnjih granica.

Cilj izmjene Zakona je omogućiti pravedno i realno vrednovanje rada informatičara sa višom i srednjom školskom spremom kroz izmjenu Zakona, uzimajući u obzir složenost, odgovornost i kritičnu ulogu poslova koje ovi zaposleni obavljaju u održavanju, sigurnosti i kontinuitetu informacionih sistema institucija BiH.

Predloženim rješenjem osigurava se zadržavanje stručnog kadra, smanjenje fluktuacije zaposlenih, povećanje operativne efikasnosti institucija te usklađivanje zarada s tržišnom vrijednošću IT poslova, bez obzira na formalni stepen obrazovanja, a na osnovu stvarnog obima i značaja obavljenog posla.

Jedan od predlagača zakona Zlatan Begić je kazao da je norma kratka i razumljiva, s jedne strane, a s druge strane nužno je potrebno da se ova odredba usvoji zbog situacije koja se tiče ljudi koji rade na održavanju informatičkog sistema u institucijama BiH.

Podsjetio je da su poslanici na prošloj sjednici detaljno govorili o ovom zakonu.

- Riječ je o vrlo osjetljivim socijalnim pitanjima zaposlenika sa višom i srednjom stručnom spremom, koji žive od pet puta manjih plata nego što ih mi ovdje imamo. Njihove su plaće male. Njihove kolege sa visokom stručnom spremom su davno napustili institucije, otišli u privatni sektor gdje imaju plaće kao što ih mi imamo, koji sjedimo u ovim klupama. Ti ljudi sa višom i srednjom stručnom spremom, to je jedan minimalni pokušaj naš da na neki način popravimo njihov položaj, kako nas i oni ne bi počeli napuštati – kazao je Begić.

Poslanici su obavili raspravu o predloženom zakonu, o kojem će se izjasniti nakon što okonačaju diskusiju i o preostalim tačkama dnevnog reda.