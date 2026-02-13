Novi konkurs za stipendije u BPK Goražde: Otvorena prilika za studente koji nisu prošli u prvom krugu

A. O.

13.2.2026

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) Goražde raspisalo je novi konkurs za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2025/2026. godinu.

Do raspisivanja novog konkursa došlo je nakon što dio prijavljenih studenata u prvom krugu nije ispunio uslove zbog nepotpune dokumentacije, te samim tim nisu mogli ostvariti pravo na stipendiju.

Prema preliminarnoj rang-listi, u prvom krugu stipendiju je dobilo 113 studenata, dok njih 104 nije ostvarilo to pravo.

- S obzirom da postoje dovoljna finansijska sredstva, želimo da što veći broj studenata ostvari pravo na stipendiju - izjavila je ministrica Adisa Alikadić Herić.

Konkurs ostaje otvoren do ponedjeljka, 23. februara, do 16 sati. Studenti koji nisu prošli u prvom krugu imaju mogućnost da preuzmu, dopune i kompletiraju dokumentaciju te se ponovo prijave.

Iz Ministarstva poručuju da je ovo prilika za sve studente da osiguraju dodatnu finansijsku podršku za studij i pokrivanje akademskih troškova.

