Ruže, večere i pritisak: Koliko nas košta Dan zaljubljenih?

Valentinovo, poznato kao Dan zaljubljenih, odavno je prevazišlo okvire intimnog i simboličnog obilježavanja ljubavi. Danas predstavlja jedan od najznačajnijih komercijalnih datuma u godini, snažno povezan s potrošnjom, marketingom i sezonskim ekonomskim rastom.

Dok se izlozi pune crvenim srcima, ružama i plišanim medvjedićima, a restorani nude „romantične pakete“ za dvoje, postavlja se pitanje: da li je Valentinovo i dalje praznik emocije ili je postalo jedan od najprofitabilnijih datuma u godini?

Prema riječima ekonomskog stručnjaka i poduzetnika Davuda Bećirovića, odgovor je prilično jasan.

- Valentinovo je sigurno jedan od najunosnijih komercijalnih praznika. Globalno se za tih nekoliko dana potroši više od 20, pa i 25 milijardi dolara na poklone, restorane i ostalo ističe -Bećirović za „Avaz“.

Rast potrošnje i u BiH

Iako Dan zaljubljenih tradicionalno nije imao snažnu historijsku ulogu u našem društvu, u posljednjim godinama postao je važan datum i za domaće tržište. U Bosna i Hercegovina, kao i u regionu, trgovci, cvjećare i ugostitelji bilježe značajan rast prometa upravo sredinom februara.

- U Bosni i Hercegovini i regionu prodaja cvijeća, poklona i restoranskih usluga u tim danima raste i preko 30 posto -ističe Bećirović za „Avaz“.

Posebno profitiraju cvjećare, prodavnice nakita, parfimerije, ali i restorani i hoteli koji nude tematske večere i vikend-aranžmane za parove.