LJUBAV ILI MARKETINŠKI TRIK

Ruže, večere i pritisak: Koliko nas košta Dan zaljubljenih?

Valentinovo je sigurno jedan od najunosnijih komercijalnih praznika, kaže Bećirović

Valentinovo sve popularniji. Unsplash

Zerina Voloder

14.2.2026

Valentinovo, poznato kao Dan zaljubljenih, odavno je prevazišlo okvire intimnog i simboličnog obilježavanja ljubavi. Danas predstavlja jedan od najznačajnijih komercijalnih datuma u godini, snažno povezan s potrošnjom, marketingom i sezonskim ekonomskim rastom.

Dok se izlozi pune crvenim srcima, ružama i plišanim medvjedićima, a restorani nude „romantične pakete“ za dvoje, postavlja se pitanje: da li je Valentinovo i dalje praznik emocije ili je postalo jedan od najprofitabilnijih datuma u godini?

Prema riječima ekonomskog stručnjaka i poduzetnika Davuda Bećirovića, odgovor je prilično jasan.

- Valentinovo je sigurno jedan od najunosnijih komercijalnih praznika. Globalno se za tih nekoliko dana potroši više od 20, pa i 25 milijardi dolara na poklone, restorane i ostalo ističe -Bećirović za „Avaz“.

Rast potrošnje i u BiH

Iako Dan zaljubljenih tradicionalno nije imao snažnu historijsku ulogu u našem društvu, u posljednjim godinama postao je važan datum i za domaće tržište. U Bosna i Hercegovina, kao i u regionu, trgovci, cvjećare i ugostitelji bilježe značajan rast prometa upravo sredinom februara.

- U Bosni i Hercegovini i regionu prodaja cvijeća, poklona i restoranskih usluga u tim danima raste i preko 30 posto -ističe Bećirović za „Avaz“.

Posebno profitiraju cvjećare, prodavnice nakita, parfimerije, ali i restorani i hoteli koji nude tematske večere i vikend-aranžmane za parove.

Davud Bećirović. Facebook

Jedan od ključnih razloga zbog kojih je Valentinovo postalo toliko komercijalno leži u snažnim marketinškim kampanjama. Emocija ljubavi vješto se povezuje s konkretnim proizvodima, a potrošačima se, svjesno ili nesvjesno, nameće osjećaj obaveze kupovine.

- Postoji jaka marketinška strategija koja stvara socijalni pritisak – svi kupuju ruže, svi kupuju poklone, pa i oni koji možda ne bi slavili, osjećaju potrebu da nešto kupe, makar simbolično - pojašnjava Bećirović za „Avaz“.

Društveni pritisak

Društvene mreže dodatno pojačavaju taj pritisak. Fotografije luksuznih večera, skupih poklona i raskošnih buketa često postavljaju nerealna očekivanja, posebno među mladima.

Za razliku od drugih prilika, Valentinovo ima tačno određen datum. Upravo ta vremenska ograničenost dodatno podstiče potrošnju.

- Proizvođačima pogoduje vremenski pritisak, jer je ograničeno vrijeme za kupovinu. Mora se kupiti baš tog datuma. Kada je potražnja velika, cijene rastu, a marže su veće - naglašava Bećirović.

Iako se nude „specijalne edicije“ i „posebni popusti“, često je riječ o standardnim proizvodima upakovanim u tematsku ambalažu, bez stvarnog sniženja cijene. Prema Bećirovićevom mišljenju, najveći pritisak osjete mladi i osobe sa skromnijim primanjima.

- Na kraju dana, komercijalizacija najviše pogađa mlade i socijalno ugrožene, jer se stvaraju očekivanja koja nekad nisu realna. Ljubav se počinje mjeriti vrijednošću poklona – itiče Bećirović za „Avaz“.

Valentinovo danas stoji na raskršću između emocije i ekonomije. Dok jedni u njemu vide priliku da na poseban način obilježe ljubav, drugi ga posmatraju kao vrhunac sezonske komercijalizacije.Kako zaključuje Bećirović, izbor je na pojedincima – da li će Dan zaljubljenih biti simbol pažnje i iskrenih emocija ili još jedan datum pod snažnim uticajem tržišta.

# VALENTINOVO
# DAN ZALJUBLJENIH
