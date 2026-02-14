Obilježena 33. godišnjica osnivanja 105. motorizovane brigade Armije RBiH: Njihovi položeni životi su obaveza da čuvamo istinu

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović danas je na spomen-obilježju Mala kula na Grdonju položio cvijeće te odao počast herojima 105. motorizovane brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Obilježavanje 33. godišnjice počelo je u četvrtak svečanom sjednicom Općinskog vijeća općine Centar, gdje su se okupili pripadnici brigade, porodice te mnogobrojne zvanice kako bi zajednički evocirali uspomene na period borbe za slobodu domovine. U svom obraćanju na spomen-obilježju na Grdonju, ministar Osmanović još jednom je podsjetio kako heroji nisu zaboravljeni, ali i na imperativ države koja mora biti iznad svega.

- Danas, obilježavajući 33. godišnjicu 105. motorizovane brigade, odajemo počast hrabrosti, dostojanstvu i žrtvi onih koji su branili našu domovinu. Njihova borba i položeni životi trajna su obaveza da čuvamo slobodu, istinu i mir koji danas živimo.

Njihova žrtva obavezuje nas da budemo dostojni mira koji danas živimo, da čuvamo istinu o odbrani Bosne i Hercegovine i da nikada ne dozvolimo zaborav. Naša je dužnost da gradimo društvo pravde, solidarnosti i poštovanja prema svakom branitelju i porodicama šehida i poginulih branitelja. Država mora da bude iznad svega – iznad podjela i prolaznih interesa – jer samo snažna država može biti garant sigurnosti i budućnosti novih generacija - poručio je ministar Osmanović.