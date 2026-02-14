Obilježena 33. godišnjica osnivanja 105. motorizovane brigade Armije RBiH: Njihovi položeni životi su obaveza da čuvamo istinu

Država mora da bude iznad svega – iznad podjela i prolaznih interesa, kaže Osmanović

14.2.2026

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović danas je na spomen-obilježju Mala kula na Grdonju položio cvijeće te odao počast herojima 105. motorizovane brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Obilježavanje 33. godišnjice počelo je u četvrtak svečanom sjednicom Općinskog vijeća općine Centar, gdje su se okupili pripadnici brigade, porodice te mnogobrojne zvanice kako bi zajednički evocirali uspomene na period borbe za slobodu domovine. U svom obraćanju na spomen-obilježju na Grdonju, ministar Osmanović još jednom je podsjetio kako heroji nisu zaboravljeni, ali i na imperativ države koja mora biti iznad svega.

- Danas, obilježavajući 33. godišnjicu 105. motorizovane brigade, odajemo počast hrabrosti, dostojanstvu i žrtvi onih koji su branili našu domovinu. Njihova borba i položeni životi trajna su obaveza da čuvamo slobodu, istinu i mir koji danas živimo.

Njihova žrtva obavezuje nas da budemo dostojni mira koji danas živimo, da čuvamo istinu o odbrani Bosne i Hercegovine i da nikada ne dozvolimo zaborav. Naša je dužnost da gradimo društvo pravde, solidarnosti i poštovanja prema svakom branitelju i porodicama šehida i poginulih branitelja. Država mora da bude iznad svega – iznad podjela i prolaznih interesa – jer samo snažna država može biti garant sigurnosti i budućnosti novih generacija - poručio je ministar Osmanović.

U okviru obilježavanja, dodijeljene su i zahvalnice te povelje svima onima koji su na bilo koji način podržali rad udruženja. Ovom prilikom su također pročitana tri najbolja literarna rada na temu 105. motorizovane brigade čijim je autorima – učenicima osnovnih škola s područja ove općine uručene zahvalnice i prigodne novčane nagrade.

Hrabri borci 105. motorizovane brigade učestvovali su u svim bitkama za odbranu Sarajeva od agresije 1992-1995., kao i na mnogim ratištima u Bosni i Hercegovini. Kroz redove brigade prošlo je 7.000 boraca, od kojih je 317 poginulo, a 2.000 ranjeno.

