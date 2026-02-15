Stranka za BiH: Premijer i ministar su odgovorni funkcijom na koju su imenovani, direktor Grasa jer je odgovoran za funkcionisanje preduzeća

KV SBiH KS jutros se oglasio saopćenjem navodeći da u Kantonu Sarajevo teško je očekivati da će odgovorni podnijeti ostavku, a odgovorni su.

Saopćenje prenosimo u cijelosti:

- Želimo podsjetiti na zabilježene slučajeve podnesenih ostavki:

SLOVENIJA

2025. godina

Podnijeli ostavke, ministar pravosuđa Andrej Katić i ministar unutrašnjih poslova Bostjan Poklukar

SRBIJA

2024. godina

Podnijeli ostavke, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i ministar unutrašnje i vanjske trgovine Tomislav Momirović

GRČKA

2023. godina

Podnio ostavku, ministar saobraćaja, Kostas Achilleas Karamanlis

LIBAN

2020. godine

Podnijeli ostavke, premijer Hassan Diab, ministri Ali Hassan Khalila, Ghazi Zeitera i Youssefa Fenianosa

EGIPAT

2019. godine

Podnio ostavku, ministar saobraćaja Hisham Arafat

BUGARSKA

2018. godine

Podnijeli ostavke, ministar transporta Ivaylo Moskovski, ministar za regionalni razvoj Nikolay Nankov, ministar unutrašnjih poslova Valentin Radev

Ovo je samo mali pregled u kojima su premijeri i ministari državnih vlada podnijeli ostavke nakon nesretnih događaja (saobraćajne nesreće, ubistva, građevinske nesreće).

Zašto ovaj pregled?

U Kantonu Sarajevo teško je očekivati da će premijer ili ministri podnijeti ostavku, jer u ovoj vladi ne bivstvuje niti politička niti odgovornost prema javnosti.

Nakon stravične tramvajske nesreće u kojoj je ugašen jedan mladi život, a drugi mladi život je učinjen invalidom za čitav život, vrlo je jednostavno odrediti odgovorne. Vlada Kantona Sarajevo, za razliku od državnih vlada, upravlja procesima na vrlo malom prostoru i mora odgovarati za te procese.

Premijer Nihad Uk, ministar saobraćaja Adnan Šteta, direktor Grasa Senad Mujagić i predsjedavajući Skupštine Elvedin Okerić su najodgovorniji u tramvajskoj nesreći koja je pogodila Kanton Sarajevo. Premijer i ministar su odgovorni samom funkcijom na koju su imenovani, direktor Grasa jer je odgovoran za funkcionisanje preduzeća i predsjedavajući Skupštine KS po političkoj odgovornosti, a i kao politički influenser svih dešavanja u Vladi KS.

Treba li naglasiti da je Sarajevo dobilo električni tramvaj među prvim gradovima u Evropi, a sada smo među prvim gradovima Evrope po starosti električnih tramvaja. Istovremeno, održavanje tih tramvaja je na jako niskom nivou i samim tim tehnička ispravnost istih je upitna na šta istraga mora dati jasne i nedvosmislene odgovore.

Nakon svih hapšenja u Vladi KS, nakon svih afera koje se povezuju sa ovom Vladom KS, nakon padanja kontaktne trolejbuske mreže, nakon što je novokupljeni tramvaj iskočio iz šina (40 cm snijega), nakon što godinama nije razmatran izvještaj Grasa na Skupštini KS i nakon uloženih 500 miliona KM u javni gradski prijevoz, a prastari tramvaji još voze, jedino rješenje su ostavke svih odgovornih. Da li su stolice i fotelje važnije od ljudskih života i da li ćemo u ovoj Vladi KS napokon dobiti ono što se zove moralna i politička odgovornost.

Šta još treba da se desi u KS da bi odgovorni shvatili da vlast nije facebook profil, već odgovornost politika u funkcionisanju svakog segmenta društva - saopćio je predsjednik KVSBiH Sarajevo Almir Bečarević.