Kadrovi Trojke više od 12 godina vode Kanton Sarajevo!

Iako su često ponašaju kao opozicija, kako tobože imaju loše naslijeđe koje je ostavila SDA, činjenice govore da kadrovi Trojke već 4.709 dana, odnosno 12 godina i 11 mjeseci upravljaju Kantonom Sarajevo.
Zamjenik predsjednika NiP-a i jedan od najutjecajnijih kadrova te stranke Denis Zvizdić je bio premijer kantona s najvećim budžetom 1.379 dana.
Donedavni predsjednik Naše stranke i aktuelni državni ministar prometa i komunikacija Edin Forto upravljao je Kantonom 1.163 dana.
Najveći lažni opozicionar u redovima vlasti i predsjednik NiP-a Elmedin Konaković u svom političkom djelovanju skoro da nikada i nije bio opozicija.
Na poziciji premijera Kantona Sarajevo je proveo 1.108 dana, a premijer u tehničkom mandatu i predsjednik Glavnog odbora Naše stranke Nihad Uk je proveo na ovoj poziciji 1.059 dana.
Upravo ova četiri kadra Trojke su bili premijeri s najviše staža na toj poziciji.