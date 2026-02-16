Srednjoškolci jasno poručili: "Ko će ako nećemo mi"

U rijeci ljudi koja je danas na ulicama Sarajeva su i učenici Srednje mašinsko tehničke škole koji isitiču da je jako važno izaći na proteste i da su oni ključni u dizanju glasa.

- Ko će ako nećemo mi. Pogotovo u ovakvoj situaciji, mislim da je red da se izađe, kaže mišljenje i stane u kraj ovakvim tragedijama - kazao je jedan od učenika.

Podsjećamo, danas se održava četvrti dan protesta nakon stravične nesreće kada je tramvaj iskočio iz šina prilikom čega je usmrtio Erdoana Morankića i teško povrijedio djevojku Ellu Jovanović kojoj je amputirana noga.