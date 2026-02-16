Pogledajte snimak iz zraka: Masovni protest građana u Sarajevu

Ekipa "Dnevnog avaza" prati današnje masovne proteste koji se održavaju u Sarajevu povodom tragedije koja se desila u četvrtak kada je tramvaj iskočio iz šina i usmrtio Erdoana Morankića (23).

Ovo je četvrti protest koji se održava u Sarajevu nakon tragedije koja je zadesila glavni grad BiH.

Nesreća je pogodila porodicu, familiju, nastradalog, ali i digla sve građane na noge kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo.

Građani traže pravdu. Pogledajte snimke koje smo zabillježili dronom danas u Sarajevu.