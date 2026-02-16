KREATIVNOST

Učenik Prve gimnazije u Sarajevu napravio 3D model zgrade Avaz Twist Towera

3D model Avaz Twist Towera. Ustupljena fotografija

A. O.

16.2.2026

Redakciji „Dnevnog avaza“ obratila se profesorica matematike i voditeljica školskog kluba učenika JU Prve gimnazije Adha Arapović, koja je s nama podijelila lijepu i zanimljivu priču.

Naime, učenici se bave primjenom 3D modeliranja u nastavi, a u okviru kluba učenici uče kako matematički koncepti mogu imati vrlo konkretnu i kreativnu primjenu kroz 3D modeliranje.

Jedan od učenika, Amar Dajić, učenik 2. razreda IT smjera, otišao je korak dalje i samostalno izradio 3D model zgrade Avaz Twist Towera.

Kako je saopćeno, rad je nastao iz njegove lične motivacije i interesa, kao spoj znanja iz matematike, informatike i dizajna.

Ovo je primjer da najvisočija zgrada u BiH može poslužiti kao inspiracija mladim ljudima u obrazovanju, ali i kao primjer kako se nastavni sadržaji mogu povezati s realnim svijetom.

