Edin Vranj novi ministar unutrašnjih poslova BPK Goražde

Skupština Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj sjednici prihvatila je ostavke ministara finansija te unutrašnjih poslova BPK Nedima Čole i Nusreta Hubjera. Obrazložio ih je premijer BPK Senad Čeljo koji je kazao da su ove dužnosti napustili ne zbog političkih već iz privatnih i profesionalnih razloga. On je zahvalio obojici ministara na uspješnoj saradnji, ističući da su iza sebe ostavili dobre rezultate.

- Oni su ranije iz ličnih profesionalnih razloga planirali karijeru nastaviti negdje drugo, ali na našu molbu ostali su na tim pozicijama. Bili su jako uspješni ministri koji nisu ostavili nedovršene poslove u smislu budžeta, kolektivnih ugovora i slično te nakon svojih mandata ostavljaju jedno uređeno stanje, mjerljive i vidljive rezultate transparentnog i zakonitog rada. Imaju svoje profesionalne planove druge vrste i želim im svaku sreću u budućnosti - kazao je premijer Čeljo.

Nakon prihvatanja ostavki, skupština je potvrdila i odluku premijera o imenovanju Edina Vranja na funkciju ministra unutrašnjih poslova te je on položio i svečanu zakletvu.

- Zahvalio bih se na povjerenju svima, a posebno onima koji su inicirali i stali iza ovog prijedloga, a to su gradonačelnik Imamović, premijer Čeljo i zastupnik Alagić jer svi su dobro znali da sam ja 200 posto potpuno vanstranački čovjek i u to budite uvjereni. Rođen sam u ovom gradu i cijeli život živim sigurnost u čijoj sam praksi punih 40 godina. U tom sektoru uvijek ima prostora za poboljšanje i već imam neku grubu viziju šta treba uraditi da građanima ovdje učinimo život sigurnijim i ugodnijim i pozivam vas da udružimo napore i probamo nešto napraviti. Prethodni ministar je napravio dobre temelje, jer kad imate uposlenike koji ne misle o plaći i materijalno-tehničkoj opremljenosti onda možete tražiti i rezultate – poručio je Vranj.

Mjesto ministra finansija za sada je ostalo upražnjeno te će za obavljanje te dužnosti biti ovlašten državni službenik.

Nakon imenovanja ministra unutrašnjih poslova uslijedila je pauza u zasjedanju kantonalnog parlamenta koji s radom nastavlja u 15 sati.