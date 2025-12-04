Šalaka nakon otmice i izbacivanja iz NES-a za "Avaz": Niko me nije ni kontaktirao iz stranke

Poslanik u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde oglasio se nakon odluke Narodnog evropskog saveza BiH – NES BPK Goražde o njegovom isključenju, ocijenivši je neprincipijelnom, ishitrenom i duboko nepravednom.

- Ja sam dijete šehida koji je svoj život dao za ovaj grad i ovu državu. Moj moralni i ljudski dug prema tom žrtvovanju uvijek je bio iznad bilo kakvog stranačkog interesa. Kada sam se suočio s prijetnjama koje su bile javne i dokumentovane, očekivao sam barem minimum ljudske i političke podrške. Umjesto toga, stranka je odlučila da me isključi — bez razgovora, bez poziva, bez ijednog pitanja. To dovoljno govori o njihovim prioritetima - rekao je Šalaka za "Avaz". Poslanik naglašava da je šokiran brzinom i načinom na koji je odluka donesena.

-- Niko iz NES-a nije našao za shodno ni da me kontaktira. Donijeli su odluku kao da se radi o administrativnom papiru, a ne o sigurnosti života zastupnika koji je mandat dobio voljom građana. Očigledno je da je stranački interes za njih važniji od svega drugog, pa i od elementarne brige za člana kojem je direktno ugrožena sigurnost - istakao je Šalaka za "Avaz". U nastavku poručuje da, prema njegovom mišljenju, ovakvo djelovanje samo potvrđuje ono što se među građanima i ranije spominjalo: - NES BPK Goražde, nažalost, funkcioniše pod apsolutnim utjecajem jednog čovjeka. Jedna osoba određuje sve — ko će biti podržan, ko će biti isključen i ko smije, a ko ne smije imati svoj stav. To je potpuno suprotno demokratskim principima, a o odgovornosti prema građanima da i ne govorim.