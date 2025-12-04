Zastupnik u Skupštini BPK, kojeg su oteli: Aldin Šalaka isključen iz NES-a BiH, ovo su razlozi

Lider Narodnog evropskog saveza BiH (NES) donio je odluku kojom se Aldin Šalaka iz Goražda isključuje iz članstva ove stranke, kao i svih organa NES-a BiH, zbog kršenja dužnosti predviđenih članom 23. Statuta NES BiH, saopćeno je iz te stranke.

U odluci koja je donesena 24. oktobra podsjetili su da je Statutom predviđeno da svaki član ima dužnosti da djeluje u skladu sa programom, statutom i drugim aktima NES-a BiH, da se aktivno zalaže za ostvarivanje njenih ciljeva te da u institucijama političkog sistema dosljedno zastupa programska opredjeljenja i stavove organa stranke, provodi njene odluke i čuva i unapređuje ugled.