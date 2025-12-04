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DONESENA ODLUKA

Zastupnik u Skupštini BPK, kojeg su oteli: Aldin Šalaka isključen iz NES-a BiH, ovo su razlozi

Zastupnik Šalaka nije poštovao odluke Kantonalnog odbora NES-a BPK te je samoinicijativno koalirao sa drugim političkim opcijama u ovom kantonu

Aldin Šalaka. Facebook

A. O.

4.12.2025

Lider Narodnog evropskog saveza BiH (NES) donio je odluku kojom se Aldin Šalaka iz Goražda isključuje iz članstva ove stranke, kao i svih organa NES-a BiH, zbog kršenja dužnosti predviđenih članom 23. Statuta NES BiH, saopćeno je iz te stranke.

U odluci koja je donesena 24. oktobra podsjetili su da je Statutom predviđeno da svaki član ima dužnosti da djeluje u skladu sa programom, statutom i drugim aktima NES-a BiH, da se aktivno zalaže za ostvarivanje njenih ciljeva te da u institucijama političkog sistema dosljedno zastupa programska opredjeljenja i stavove organa stranke, provodi njene odluke i čuva i unapređuje ugled.

- Zastupnik Šalaka nije poštovao odluke Kantonalnog odbora NES-a BPK te je samoinicijativno koalirao sa drugim političkim opcijama u ovom kantonu. Ovakvim postupanjem Aldin Šalaka je djelovao protivno programu i Statutu NES-a BiH te je prekršio svoje dužnosti predviđene članom 23. Statuta NES-a BiH. Predsjednik stranke je zbog toga u skladu sa svojim ovlaštenjima donio odluku o isključenju - navodi se u saopćenju.

Podsjećamo, Aldin Šalaka nedavno je dobio prijetnje da će biti otet i, navodno, bačen u Savu, a osoba koja mu je prijetila je uhapšena. 

# GORAŽDE
# NES BIH
# ALDIN ŠALAKA
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