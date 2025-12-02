U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Snažna poruka Vašingtona

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Snažna poruka Vašingtona.

Direktor Ureda u Birou za evropska i evroazijska pitanja američkog State Departmenta doputovao je u Sarajevo na sastanke s bh. liderima i da bi prisustvovao sastanku Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira. Radujemo se produktivnim razgovorima, objavila je Ambasada SAD.

Velika svađa nakon "Ne može nam niko ništa". Aca Lukas i Milorad Dodik se zavadili zbog Nasera Orića.

Ko je Senad Kevelj: Intimus sa Čamparama, ukrao diplomu, finansirao pamflete protiv Radončića. Hoće li u zatvor?

Skupština BPK Goražde bez jasnog stava. Poslaniku Šalaki prijećeno kao u mafijaškim filmovima.

Radost za djecu oboljelu od malignih bolesti, ali i brojne druge. Klub "Zmajevo srce podjelom paketića donosi osmjehe na dječija lica.

Za "Avaz" govorio je bh. kikbokser i prvak Njemačke. Poručuje da je najvažnije da daje sve za BiH.

Žestoka rasprava unutar Trojke: Našta stranka udarila na Hota Muminović.

BiH zapela na prvom koraku ka pregovorima. Izbor pregovarača s EU povod za novi politički obračun.

Istražujemo koliki minimalac omogućuje dostojanstven život.

Vlast u Gruziji koristila hemijsko oružje protiv demonstranara. Više o tome čitajte na stranama globusa.

U Sjevernoj Makedoniji privedena Džejla Ramović nakon što je nastupala bez odgovarajuće radne dozvole.

Ponovo na sceni NPS-a: Priča o Sarajevu nastavlja nizati uspjehe.

Nakon stravičnog odrona na dionici Čevljanovići - Nišići, radnici i mehanizacija postavljaju nove betonske blokove.

Počinje 17. kolo WWin lige BiH. Više o tome na stranama sporta.

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