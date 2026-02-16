Poruka solidarnosti novosadskih studenata nakon tragedije u Sarajevu: Niste sami

Nakon teške tramvajske nesreće u Sarajevu, u kojoj je život izgubio Erdoan Morankić, a maloljetna djevojka zadobila teške povrede, stigla je emotivna poruka podrške iz Novog Sada.

Studenti Fakulteta tehničkih nauka (FTN) i Medicinskog fakulteta u Novom Sadu uputili su riječi utjehe, ali i oštre kritike zbog sistemske neodgovornosti koja je dovela do tragičnog incidenta.

Okupljeni oko inicijative "FTN se budi" istakli su kako žele pokazati solidarnost s porodicom nastradalog i sa svima pogođenima ovom tragedijom u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

U emotivnom obraćanju, studenti su istakli kako dobro poznaju "bol i bijes" koji trenutno osjećaju građani Sarajeva, referirajući se na pad nadstrešnice u Novom Sadu.