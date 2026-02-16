Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PODRŠKA

Poruka solidarnosti novosadskih studenata nakon tragedije u Sarajevu: Niste sami

Okupljeni oko inicijative "FTN se budi" istakli su kako žele pokazati solidarnost s porodicom nastradalog i sa svima pogođenima

Studenti Novog Sada: Poruka podrške Sarajevu. Avaz/Facebook

M. Až.

16.2.2026

Nakon teške tramvajske nesreće u Sarajevu, u kojoj je život izgubio Erdoan Morankić, a maloljetna djevojka zadobila teške povrede, stigla je emotivna poruka podrške iz Novog Sada.

Studenti Fakulteta tehničkih nauka (FTN) i Medicinskog fakulteta u Novom Sadu uputili su riječi utjehe, ali i oštre kritike zbog sistemske neodgovornosti koja je dovela do tragičnog incidenta.

Okupljeni oko inicijative "FTN se budi" istakli su kako žele pokazati solidarnost s porodicom nastradalog i sa svima pogođenima ovom tragedijom u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

U emotivnom obraćanju, studenti su istakli kako dobro poznaju "bol i bijes" koji trenutno osjećaju građani Sarajeva, referirajući se na pad nadstrešnice u Novom Sadu.

U objavi se navodi da su u danima nakon sarajevske tragedije prepoznali obrasce koji su im, nažalost, bolno poznati.

- Gledali smo poznate obrasce: izbegavanje odgovornosti, odugovlačenje i poruku sile umijesto empatije, kroz pritiske i intervencije nad studentima i građanima - stoji u saopćenju studenata FTN-a i Medicinskog fakulteta.

Pismo solidarnosti zaključeno je snažnom porukom zajedništva u borbi za pravedniji sistem.

- Zato poručujemo Sarajevu: niste sami. U žalosti smo zajedno, ali i u zahtjevu za istinom, odgovornošću i sistemom koji štiti živote, a ne sopstveni mir. Uz vas smo - poručili su novosadski studenti.

# SRBIJA
# SARAJEVO
# STUDENTI
# PROTESTI
# BIH
# NOVI SAD
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.