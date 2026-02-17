Reisu-l-ulema Kavazović u Domu OS BiH: Ramazan kao vrijeme zajedništva i služenja domovini

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović, održao je tradicionalno predramazansko predavanje i druženje za pripadnike Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH okupljene u duhu zajedništva, poštovanja i međusobnog uvažavanja.

Obraćanju su prisustvovali su generali Oružanih snaga BiH, najviši predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH i ostale zvanice.

Snažna poruka

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović tokom tradicionalnog predramazanskog predavanja pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Ministarstva odbrane BiH uputio je snažnu poruku o značaju zajedničkog života, poštovanja državnog suvereniteta i važnosti moralnih vrijednosti unutar vojske.

Reisu-l-ulema se osvrnuo i na značaj predstojećeg mjeseca ramazana, istaknuvši njegovu duhovnu snagu i značaj discipline, odgovornosti i čistoće duše, što su osobine važne za vojni poziv i misiju koju pripadnici OS BiH obavljaju.

Na kraju obraćanja, svim pripadnicima Oružanih snaga BiH i građanima Bosne i Hercegovine poželio je da ramazan provedu u duhovnoj snazi i predanosti Bogu.

Na početku svoga obraćanja ministar odbrane Bosne i Hercegovine je izrazio duboku zahvalnost reisu-l-ulemi na predramazanskim porukama koje je uputio prisutnima.

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez izrazio je zadovoljstvo današnjim okupljanjem u duhu zajedništva, u susret mubarek mjesecu ramazanu, naglasivši značaj vrijednosti koje ramazan nosi, a koje su duboko povezane s misijom služenja domovini i očuvanja mira i sigurnosti svih građana Bosne i Hercegovine.

- Drago mi je što smo se danas okupili da u duhu zajedništva, u susret mubarek mjesecu ramazanu, podijelimo trenutke topline, međusobnog poštovanja i zahvalnosti. Ramazan je vrijeme duhovne obnove, solidarnosti, strpljenja i brige za druge. To su vrijednosti koje su duboko utkane i u našu svakodnevnu misiju, služenje domovini, očuvanje mira i sigurnosti svih građana Bosne i Hercegovine - istakao je ministar Helez.

Temelj snage institucije i države

Posebno je naglasio da se u Ministarstvu odbrane s jednakim poštovanjem obilježavaju svi vjerski praznici, te da međusobno uvažavanje i razumijevanje predstavljaju temelj snage institucije i države.

- Naše različitosti nisu prepreka, nego bogatstvo koje nas povezuje i čini snažnijima kao instituciju i kao ljude - poručio je ministar Helez.

Ministar je također istakao profesionalizam i predanost pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i zaposlenih u Ministarstvu odbrane, naglasivši važnost njihove odgovornosti i doprinosa jačanju sistema odbrane.

- Današnje predramazansko druženje prilika je da se podsjetimo koliko je važno njegovanje međusobnog uvažavanja, tolerancije i zajedništva, vrijednosti na kojima počiva i naša domovina. Na kraju, u ime Ministarstva odbrane i u svoje lično ime, želim vam da predstojeći ramazan provedete u zdravlju, miru i porodičnoj sreći. Neka nam ovaj mjesec donese dodatnu snagu da budemo bolji ljudi, bolji profesionalci i još snažniji oslonac našoj domovini Bosni i Hercegovini - poručio je ministar Helez, saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.