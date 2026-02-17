Mještani Buturović Polja useljavaju u kuće čiju je izgradnju finansirala Islamska zajednica u BiH

Prvi mještani Buturović Polja kod Konjica, koju su ostali bez kuća u poplavama iz 2024., počeli su useljavati u nove domove. Radi se o kućama čiju je izgradnju finansirala Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, piše MINA. Sve pripremne radove, kao i nabavku namještaja, finansirao je Merhamet. Predstavnici Ureda za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice i Merhameta boravili su u predramazanskoj posjeti mještanima Buturović Polja. Najprije su obišli Miralema Kezu koji je već uselio i priprema se za prvi ramazan koji dočekuje u novoj kući. – Bio bi grijeh kad bi rekao čovjek da nije zadovoljan. Zahvalili bismo Islamskoj zajednici, Rijasetu, Merhametu, našem reisu, gradskoj upravi, gradonačelniku i svim ljudima koji su nam pomogli – ističe Kezo.

Samo riječi zahvalnosti su i kod njegovog komšije Ismeta Lipovca, koji do kraja sedmice planira useliti u novu kuću. – Najvjerovatnije da će ramazan prvi biti u ovoj našoj lijepoj kući – kaže Ismet.

Novom kućom zadovoljan je i Senad Kezo. – Svi smo zadovoljni što se tiče kuće i radova, stvari i namještaja – ponavlja Kezo.

Dok oni čekaju ramazan u novoizgrađenim kućama, njihova komšinica Cecilija Anđelić već je u novom domu proslavila prvi Božić s porodicom. Prisjeća se kako početku nije bila sigurna može li kao katolkinja dobiti pomoć Islamske zajednice i ističe da je sada sretna što je bila dio upravo ovog projekta. – Ja sam uselila krajem 12. mjeseca, prije Božića. Djeca su mi došla, unuk mi je došao. Bilo nam je lijepo, prvi Božić u novoj kući – prisjeća se Cecilija.

Nedaleko od nje je izgrađena Azimova kuća, koji očekuje da će useliti do Bajrama. – Zahvalan sam dragom Allahu što sam ostao živ i ja i moja porodica. Pa zahvaljujem onda našem narodu koji su donirali novac u našoj državi i dijaspori. I našem cijenjenom reisu Kavazoviću, koji je usmjerio taj novac, to se može vidjeti, gdje je usmjerio, da nije otišlo u pogrešnom smjeru – kaže Azim Poturović.

Zahvaljujući pogledu na novu kuću, Lejla s kćerkom ne misli mnogo na oktobar 2024., kada je skočila s trećeg sprata i tri kilometra plivala bujicom kako bi spasila dijete. – Trenutno smo u Konjicu, ali evo, ako Bog da, nadamo se da ćemo za Bajram biti ovdje u novoj kući – ističe Lejla.

Iz Ureda za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini podsjećaju da je odmah nakon poplava organizovana sergija kako bi ljudi u zemlji i dijaspori pomogli izgradnju i obnovu uništenih kuća.

Rukovodilac Ureda Ibrahim-ef. Malanović ističe da je tako prikupljeno 5.795.000 KM. – Danas su četiri kuće gotove i već su porodice unutra, ali mi ćemo napraviti, ako Bog da, primopredaju ovih objekata poslije Bajrama. Mi ćemo tada svih ovih osam kuća predati njihovim korisnicima, drage volje prije svega. To su sredstva naših vjernika koji su to dali, donirali drage volje, ne tražeći nikakvu zahvalu od ovih ljudi, nego samo zadovoljstvo Uzvišenog, Gospodara svih svjetova, onime što su oni uradili. Zato molimo Boga ovdje, pored ovih kuća, da im da bereket u imetku, jer oni su na taj način dali nama povjerenje da izdvajaju svoja sredstva putem zekijata i sadekatul-fitra u Bejtul-mal – poručio je Ibrahim-ef. Malanović, rukovodilac Ureda za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik Merhameta Kenan Vrbanjac je, govoreći o kvaliteti izgrađenih kuća, istakao da se ne radi o socijalnim objektima, već o domovima. – Naprosto htjeli smo da ljudi imaju sve ono što su izgubili. Naravno, izgubili su mnogo više jer ipak ih je vezalo i sjećanje za njihove domove, ali evo, hvala Bogu, po njihovim izrazima lica, njihovim riječima koje smo imali priliku čuti, vidimo da smo, hvala Bogu, uspjeli u našem nijjetu, a to jeste da napravimo stvarno domove ljudima gdje će, ako Bog da, još dugo živjeti sa svojim porodicama – rekao je Vrbanjac.

Predjsjednik Merhametove komisije Abdulah Alagić dodao je da su četiri objekta potpuno završena, da je za njih obavljen tehnički pregled, dobijene upotrebne dozvole te da su spremna za upis u zemljišne knjige.

Predsjednik tima za obnovu grada Konjica Mirza Alibašić je podsjetio da se u Konjicu realizuju i projekti obnove preko federalnog ministarstva kao i preko drugih donatora, dok je glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Konjic Refik-ef. Delić istakao kako je u međuvremenu obnovljena infrastruktura zajednice. – Dakle, haremi, džamija, stanovi, sve što je bilo oštećeno, hvala Dragom Bogu, sve je to završeno – naveo je Delić

