Memić: Tražio sam ostavku Katice, moja Arijana nije glasala za ovu Vladu

Otac ubijenog mladića Dženana Memića, Muriz Memić govorio je za „Dan uživo“, na N1, o emotivnom trenutku koji se desio na dženazi Erdoanu Morankiću, 23-godišnjoj žrtvi tramvajske nesreće u Sarajevu.

Memić je kazao kako se "skamenio" kad je vidio oca preminulog mladića. "Ja znam kako je to. Ja razumijem to. I svi koji su izgubili djecu, oni razumiju kako je to", kazao je u "Danu uživo".

Memić je izrazio saučešće Erdoanovom ocu te progovorio o tom trenutku.

- To je težak trenutak. Vi znate, ja sam izjavio da sam prestao plakati. Ja stvarno ne mogu više zaplakati. Ali kad ideš prema njemu, ti se skameniš. I ja kad sam njemu rekao "Bašum sagosum", on je podigao glavu i pitao je, jeste li vi Muriz Memić? U šoku je čovjek, kao i ja, ja mu kažem jesam, zagrlili smo se. I poslije dženaze smo ostali, malo smo pričali. Teško je to. Ja znam kako je to. Ja razumijem to. I svi koji su izgubili djecu, oni razumiju kako je to – kaže Muriz.

Iz pojedinih krugova bliskih određenim strankama već prvi dan protesta krenule su prozivke na vaš račun, kako navodno štitite aktuelnu vlast i ne želite dati podršku protestima, upitao je novinar N1.

- Objasnio sam da ne štitim, da sam prije dvije godine tražio ostavku ministra Katice. Arijana nije glasala za ovu Vladu. Mislim da sam objasnio da ne štitim – kaže Memić.