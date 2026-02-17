Memić: Tražio sam ostavku Katice, moja Arijana nije glasala za ovu Vladu

Otac ubijenog mladića Dženana Memića, Muriz Memić govorio je za „Dan uživo“, na N1, o emotivnom trenutku koji se desio na dženazi Erdoanu Morankiću, 23-godišnjoj žrtvi tramvajske nesreće u Sarajevu.
Memić je kazao kako se "skamenio" kad je vidio oca preminulog mladića. "Ja znam kako je to. Ja razumijem to. I svi koji su izgubili djecu, oni razumiju kako je to", kazao je u "Danu uživo".
Memić je izrazio saučešće Erdoanovom ocu te progovorio o tom trenutku.
- To je težak trenutak. Vi znate, ja sam izjavio da sam prestao plakati. Ja stvarno ne mogu više zaplakati. Ali kad ideš prema njemu, ti se skameniš. I ja kad sam njemu rekao "Bašum sagosum", on je podigao glavu i pitao je, jeste li vi Muriz Memić? U šoku je čovjek, kao i ja, ja mu kažem jesam, zagrlili smo se. I poslije dženaze smo ostali, malo smo pričali. Teško je to. Ja znam kako je to. Ja razumijem to. I svi koji su izgubili djecu, oni razumiju kako je to – kaže Muriz.
Iz pojedinih krugova bliskih određenim strankama već prvi dan protesta krenule su prozivke na vaš račun, kako navodno štitite aktuelnu vlast i ne želite dati podršku protestima, upitao je novinar N1.
- Objasnio sam da ne štitim, da sam prije dvije godine tražio ostavku ministra Katice. Arijana nije glasala za ovu Vladu. Mislim da sam objasnio da ne štitim – kaže Memić.
Novinar ga je upitao da li Muriza zaboli kad čuje takve priče. Kad ga neko jedva dočeka optužiti za nešto ne znajući ni gdje je u tom trenutku, ni u kakvoj je situaciji. Upitan je je li uopće bio u mogućnosti biti prisutan na protestima.
- Ne mogu se tim neljudima pravdati. Ali mogu objasniti. Mojoj Arijani to teško pada, meni ne pada. Meni je to, da kažem, čak i snaga. Kad oni tim barataju i nemaju ništa drugo da kažu, da unište ovu moje borbu, znači meni je godišnjica bila taj dan. Ja sam u subotu imao dogovoreno davno to putovanje u Metković. Nisam znao za proteste jer su bili spontani. A protesti su, evo, svaki dan, a dženaza samo jednom. Ja sam osjetio da je najpotrebnije da sam tamo. Evo, jučer sam bio na protestima i danas i bit ću sutra ako treba - i uvijek. A ovi što se bave sa mnom, ja su uopće ne bavim tim ljudima – kaže on.
Novinar je kazao da Muriz ima iskustvo kada je u pitanju traženje pravde i radi to deset godina i ne posustaje. Upitan je vjeruje li da će ovi mladi biti uporni i da će uspjeti izaći na kraj sa vlastima, sa njihovom sposobnošću da izbjegavaju konačne odgovore.
- Treba biti uporan. Na protestima su sada oni koji su bili djeca 2016. godine (kad je nastradao Dženan Memić, op.) Erdoan Morankić je imao 13 godina kad se to desilo. Evo, stradao je i on. Ova djeca to sad vode i trebalo bi da imaju snage. I da pozovu ove starije generacije, da izađu na te proteste. Jedan dan se mora ovdje nešto promijeniti. Ne može ovo ostati vječno ovako – poručio je Muriz Memić.