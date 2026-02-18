Vijeće ministara BiH: Implementira se odluka Ustavnog Suda BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je danas na sjednici utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, u novom tekstu, koji je predložilo Ministarstvo pravde s ciljem lakše primjene zakona u praksi i potrebe da se implementira odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz 2025. godine.

Izmjenama i dopunama Zakona o radu osigurava se svim zaposlenim roditeljima djece sa smetnjama u razvoju da pod istim uvjetima uz naknadu plaće mogu ostvariti pravo na rad do polovice radnog vremena, bez obzira na koji način je to pravo regulirano propisima drugih razina vlasti u BiH.

Istodobno se precizira odredba kojom se regulira institut plaćenog dopusta, sukladno preporuci Ureda za reviziju institucija BiH.

Izmjenama i dopunama osigurava se unaprjeđenje zakonskih rješenja koja podrazumijevaju jednakost i pravnu sigurnost svih zaposlenih, pravo na rad, slobodu rada, transparentnost, zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda te ostalih prava u skladu s međunarodnim standardima, kao i uvjeta te načina zaključivanja, trajanje i primjena odredaba u vezi s ugovorom o djelu.

Ministarstvo pravde će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine uputiti na usvajanje Parlamentarnoj skupštini BiH, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.