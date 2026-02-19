Agroindustrija BiH u 2025. bilježi deficit od 4,24 milijarde KM

Agroindustrijski i prehrambeni sektor i dalje ima najveći deficit u robnoj razmjeni Bosne i Hercegovine sa inostranstvom, koji u 2025. iznosi 4,24 milijarde KM, a rezultat je uvoza od 5,55 milijardi KM i izvoza od 1,32 milijarde KM.

Iako deficit izgleda veliki, prema analizi Vanjskotrgovinske komore BiH (VTKBiH), on je razumljiv s obzirom na ovisnost BiH o uvozu sirovina i proizvoda koji se kod nas ne proizvode.

Izvoz agroindustrije je rezultirao povećanim izvozom masti i ulja, mliječnih proizvoda i proizvoda na bazi žitarica.

U uvozu prednjače meso i mesni proizvodi, sirće, alkohol i pića, duhan, kafa, čaj, proizvodi na bazi žitarica i mljekarska industrija.

Agroindustrija, naglašavaju u VTKBiH, ima prostora za dalji rast, ali je za ubrzanje rasta potrebna i podrška domaćeg tržišta.