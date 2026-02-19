Zatražena hitna tematska sjednica Vijeća ministara BiH: Novi problemi na granicama za prijevoznike

Pravilo 90/180, prema kojem profesionalni vozači iz BiH na prostoru EU ne mogu boraviti duže od 90 dana u periodu od pola godine, prijeti kolapsom transportne industrije u BiH. Posljedice su ogromne, a na naplatu dolaze za 2-3 mjeseca, upozorava Zijad Šarić, član Upravnog odbora Konzorcijuma “Logistika BiH”.

Od entitetskih vlada očekuje se da hitno poduzmu mjere za spas bh. transportne industrije. Upućen je i zahtjev da se zemlje zapadnog Balkana zajednički obrate Evropskoj komisiji, te apel ambasadama zemalja EU u BiH, kako bi se pronašlo rješenje za nastavak rada prijevoznika i nesmetan transport roba na granicama.

Vanjskotrgovinska komora BiH, privredne komore FBiH i RS, Udruženje poslodavaca FBiH, Unija poslodavaca RS i Konzorcijum “Logistika BiH” uputili su zajedničku inicijativu o održavanju hitne tematske sjednice Vijeća ministara BiH posvećene problemima prijevoznika iz BiH.

- Zbog blokade ulaska vozača u Hrvatsku ovih dana imamo velike probleme, jer ne znamo na koji način da pošaljemo vozače, a da budemo sigurni da će preći granicu. Svaka pošiljka je upitna i automatski su oštećeni i privrednici, i prevoznici, i svi. Nismo to zbrajali nikakvim ciframa, ali posljedice će se tek osjetiti kasnije. U maju ili junu, kad ljudi više ne budu mogli izmirivati svoje obaveze prema državi i plaćati rate kredita – kaže Šarić.

Nema vremena

Tokom nedavnih protesta bh. prijevoznika, Evropska komisija formirala je radnu grupu koja će raditi na ovom problemu, zbog čega su prijevoznici prekinuli blokade granica. Međutim, vremena nema, a prijevoznici upozoravaju da institucije BiH ne čine dovoljno da se zabrane trajno riješe. Sjednica radne grupe trebala bi biti održana 25. februara.

- Ako prevoznici stanu i zaustave transport, moramo razumjeti da će izvoz biti zaustavljen, a svi proizvodi će poskupjeti. Imat ćemo duplo skuplji transport, a bilo ko iz EU neće doći i čekati po dva dana na granici, kao što to rade bh. prevoznici. Svi privrednici su trenutno u nezavidnoj poziciji – ističe Šarić.

Zajednička sjednica

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH uputilo je predsjedavajućoj Borjani Krišto inicijativu za hitno održavanje zajedničke sjednice Vijeća ministara BiH i Vlade Hrvatske, na kojoj bi se pokušalo doći do rješenja problema ograničenog broja dana boravka profesionalnih vozača na teritoriji EU.

Međunarodni cestovni transport ima strateški značaj, istaknuto je u dopisu, uz podsjećanje da su januarski protesti prijevoznika u regionu proizveli značajne finansijske štete svim granama privrede. U ovom ministarstvu očekuju dogovor koji bi se odnosio na privremeno, operativno i strogo ograničeno rješenje, namijenjeno jasno definiranoj kategoriji profesionalnih vozača, koji imaju ključni značaj za funkcioniranje lanaca snabdijevanja.