Aziz ef. Hasanović za "Avaz": Osnažiti se vjerom u vrijeme napetosti

Za sve vjernike ramazan predstavlja najdražeg gosta, kojeg s velikim zadovoljstvom i radošću dočekujemo, izjavio je za „Avaz“ zagrebački muftija Aziz ef. Hasanović. Pripreme za početak mjeseca molitve, posta i dobročinstva na vrijeme su okončane u šest Medžlisa IZ u Hrvatskoj.

- Od onih tehničkih do onih duhovnih, s kojima treba proći kroz ramazan. S ciljem da i ramazan prođe kroz nas, a ne samo mi kroz njega. Da osjetimo blagodati njegove i da osjetimo koristi njegove, da osnažimo vjeru, empatiju prema drugima i prema onima koji nemaju. Ništa kao post ne može omekšati ljudsko srce i dovesti ga u poziciju da razumije onoga ko je gladan, žedan, ko je bez kuće i krova nad glavom. Zato je ramazan prilika i da svaki vjernik preispita sebe da li čini dovoljno za stanje svoje, svoje zajednice, obitelji i stanje ummeta, jer vidimo da ummet i dalje krvari – kazao nam je muftija Hasanović.

Ljubav i dobročinstvo

Ramazan dočekujemo u periodu ratova u svijetu i napetosti među nama na Balkanu. Hasanović kaže da ga ohrabruje da zajednica muslimana u ovom regionu ima zdravih snaga koje se mogu nositi s različitim izazovima.

- Izvršene su temeljite pripreme sa svim sudionicima, koji će u bilo kom segmentu raditi s narodom, predvoditi namaze ili se obraćati. Učinjeno je mnogo da se ramazan uljepša, da se što manje opterećujemo s ovodunjalučkim, iako je to nemoguće u potpunosti. Da se osnažimo vjerom, dobročinstvom, međusobnom komunikacijom i ljubavlju, jer bez ljubavi nema ništa, bez vjere u Allaha nema ništa. Zato je važno da ramazan iz naših srca iščisti mržnju i ulije ljubav, da iščisti zavidnost, pohlepu, oholost, grubost, a da usadi blagost, ljubav i ljepotu, što je sastavni dio islama i što je islam u svojoj biti – ističe Hasanović.

Ukazuje da su ove godine dani posta u istom periodu za muslimane, katolike i pravoslavne vjernike. Simboličan je i to povod za jačanje veza jednih s drugima.

Dvije radosti

- Važno je približiti ramazan i iftar našim susjedima. Približiti značaj iftara, jer vjernik ima dvije radosti – jedna je iftar, a druga susret s Allahom dž.š. Onaj ko nema prve radosti, ne može osjetiti ni drugu. Susret s Allahom je uvjetovan susretom s iftarom, sa svojim bližnjima, prijateljima i susjedima. Na nama svima je da šaljemo tu univerzalnu poruku kojom nas Allah, dž.š., duži, a to je poruka mira, zajedništva, međusobnog povjerenja i ljubavi. Onoga što danas nedostaje u cijelom svijetu - međusobnoga pomaganja. Vidimo na primjeru Gaze da je nedovoljno pruženo od cijeloga svijeta. Ako jedna zajednica muslimana krvari, krvari cijeli ummet – poručuje zagrebački muftija Aziz ef. Hasanović.