Islamska zajednica: Počela podjela 6.000 humanitarnih ramazanskih paketa

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini danas je počela realizaciju podjele 6.000 prehrambenih paketa za socijalno-ugroženo stanovništvo i postače u Bosni i Hercegovini.

Pakete je osigurala Vakufska direkcija Islamske zajednice, u saradnji s Generalnom direkcijom vakufa Republike Turske, a distribuirat će ih Ured za društvenu brigu Rijaseta IZ, Udruženje ilmijje i Međunarodni forum Emmaus.

Plemenita misija

– Kao Vakufska direkcija smo posebno sretni što već nekoliko godina imamo priliku učestvovati u ovoj plemenitoj misiji podjele ramazanskih paketa širom Bosne i Hercegovine. Zahvaljujemo našim prijateljima iz Generalne direkcije vakufa Republike Turske koji su i ove godine obezbijedili ramazanske pakete – izjavila je Amela Trako-Mahmutović, sekretar Vakufske direkcije.

Prema riječima Halila Ibrahima Sezera iz Generalne direkcije vakufa Republike Turske, ovaj projekat se realizuje već 13 godina, a temeljen je na stavovima ranijih vakifa, koji su ovakve aktivnosti uvjetovali u svojim vakufnamama.

– Ovi paketi koji su prešli toliko hiljada kilometara da dođu u Bosnu, za nas nisu samo paketi hrane koje će se dostaviti ljudima u potrebi, nego je to selam i podrška turskog naroda. Nadam se da će oni koji prime te pakete to posmatrati na jednak način, ne samo kao osnovnu namirnicu, nego kao solidarnost, podršku i selame od braće iz Turske – kazao je Sezer.

Distribuirani paketi su bogatog sadržaja s osnovnim životnim namirnicama, koji će, kako ističu organizatori aktivnosti, pomoći korisnicima u vremenu poskupljenju namirnica te olakšati budžet stanovništva, posebno tokom mjeseca ramazana.

– Današnjom podjelom su obradovana različita udruženja, pojedinci u potrebi i penzioneri. Preostali dio paketa ćemo distribuirati na području svih muftijstava i tri medžlisa. Paketi su vrlo kvalitetni i dobro su došli u ovom mjesecu ramazanu. Također, Ured za društvenu brigu kontinuirano vrši distribuciju prehrambenih paketa nastojeći da, pored ostalih vrsta pomoći, olakša trenutnu socijalnu situaciju – istakla je mr. Emina Bešlija, Stručna saradnica Ureda za društvenu brigu.

Osim individualne pomoći, ova aktivnost je usmjerena i na jačanje udruženja fokusiranih na određene društvene kategorije.

Kako napominju, važno je pomoći pojedincu koji kuca na naša vrata, ali jednako tako podržati udruženja koja sistematski pomažu stotinama porodica.

Riječi zahvalnosti

Prisutni članovi udruženja su iskazali riječi zahvalnosti, napominjući da, zahvaljujući ovakvim oblicima podrške, olakšavaju vlastitu svakodnevnicu. Ovaj projekat opisuju kao snažan znak da zajednica nije ravnodušna.

– Mi smo beskrajno zahvalni, jer svake godine dobijemo pakete za ramazan, kao i kurbansko meso za socijalno osjetljive članove Unije civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo. Nažalost, Unija ima veliki broj članova, zato nam je pomoć dobrih ljudi uvijek dobro došla, pogotovo u ovim godinama kad su se ove velike humanitarne organizacije okrenule prema Gazi. Ovim putem se želim iskreno zahvaliti – rekla je Senida Karović, Unije civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo.

Aktivnosti poput današnje podsjećaju da dobročinstvo u ovom mjesecu ima posebnu težinu, jer podsjeća na odgovornu i trajnu brigu za čovjeka, javlja MINA.