ZNAČAJAN SUSRET

Nikšić i Lakić na sastanku s Gineklom: Razgovarano o mogućnosti američkih investicija u namjensku industriju FBiH

Naglašena je obostrana spremnost za nastavak dijaloga i konkretizaciju zajedničkih inicijativa u narednom periodu

Sa sastanka. FMERI

A. O.

19.2.2026

Federalni premijer Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić sastali su se sa otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Džonom Ginkelom (Johnom) i brigadnim generalom Krisom A. Mekkinijem (Chrisom A. McKinneyjem), zamjenikom direktora za strategiju, planove i politiku u Komandi američkih snaga za Evropu (USEUCOM).

Tokom sastanka razgovarano je o unapređenju saradnje u oblasti sigurnosti, jačanju institucionalnih veza i daljem razvoju partnerstva između Sjedinjenih Američkih Država i Federacije BiH. Poseban akcenat stavljen je na mogućnosti američkih investicija u namjensku industriju Federacije, kao i na modernizaciju i tehnološko unapređenje ovog sektora, saopćeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Sagovornici su istakli da snažna sigurnosna saradnja i ekonomska partnerstva doprinose stabilnosti, jačanju kapaciteta i otvaranju novih razvojnih prilika. Naglašena je obostrana spremnost za nastavak dijaloga i konkretizaciju zajedničkih inicijativa u narednom periodu.

# NERMIN NIKŠIĆ
# VEDRAN LAKIĆ
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.