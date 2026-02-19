Nikšić i Lakić na sastanku s Gineklom: Razgovarano o mogućnosti američkih investicija u namjensku industriju FBiH

Federalni premijer Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić sastali su se sa otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Džonom Ginkelom (Johnom) i brigadnim generalom Krisom A. Mekkinijem (Chrisom A. McKinneyjem), zamjenikom direktora za strategiju, planove i politiku u Komandi američkih snaga za Evropu (USEUCOM).

Tokom sastanka razgovarano je o unapređenju saradnje u oblasti sigurnosti, jačanju institucionalnih veza i daljem razvoju partnerstva između Sjedinjenih Američkih Država i Federacije BiH. Poseban akcenat stavljen je na mogućnosti američkih investicija u namjensku industriju Federacije, kao i na modernizaciju i tehnološko unapređenje ovog sektora, saopćeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Sagovornici su istakli da snažna sigurnosna saradnja i ekonomska partnerstva doprinose stabilnosti, jačanju kapaciteta i otvaranju novih razvojnih prilika. Naglašena je obostrana spremnost za nastavak dijaloga i konkretizaciju zajedničkih inicijativa u narednom periodu.