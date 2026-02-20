Vlada RS usvojila Plan korištenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za 2026.

Vlada Republike Srpske donijela je danas na sjednici u Banjoj Luci Odluku o usvajanju Plana korištenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za 2026. u ukupnom iznosu od 180.000.000,00 KM.

Sredstva se raspoređuju za podršku tekućoj proizvodnji u visini od 107.115.000,00 KM, dugoročnom razvoju u visini od 48.920.000,00 KM i sistemske mjere u visini od 23.965.000,00 KM.

Podrška tekućoj proizvodnji

Kako navode iz Vlade RS, podrška tekućoj proizvodnji ima za cilj povećanje obima i produktivnosti poljoprivredne proizvodnje.

- Uvažavajući teškoće s kojima se poljoprivredni proizvođači suočavaju u finansiranju tekuće proizvodnje, kao i probleme vezane za tržište poljoprivrednih proizvoda, ova sredstva zauzimaju dominantno učešće u ukupnom obimu sredstava. Podrška tekućoj proizvodnji predviđena je za tekuću proizvodnju u stočarstvu i tekuću proizvodnju u oblasti biljne proizvodnje – ističu u Vladi RS.

Svi poljoprivredni proizvođači u oblasti stočarske i biljne proizvodnje, koji imaju registrovane poljoprivredne površine u Registru poljoprivrednih gazdinstava i koji su prijavili korištenje površina za 2026., i ove godine mogu ostvariti pravo na regresirano dizel gorivo, za šta su rezervisana sredstva u iznosu od 12 miliona KM.

Podrška dugoročnim ulaganjima, navode iz Vlade RS, odnosi se na investicije na poljoprivrednim gazdinstvima i u prehrambenoj industriji, kao i na mjere podrške investicijama od zajedničkog interesa. Cilj podrške dugoročnim investicijama na poljoprivrednim gazdinstvima je podići kapacitete proizvođača i prerađivača poljoprivrednih proizvoda i ukrupnjavanje proizvodnje, što će doprinijeti boljoj konkurentskoj sposobnosti na tržištu.

Sistemske mjere podrške

Sistemske mjere podrške imaju za cilj obezbjeđenje uslova za nesmetano odvijanje poljoprivredne proizvodnje, osiguranje zdravstvene zaštite životinja i biljaka, proizvodnja sjemena za vještačko osjemenjavanje u govedarstvu, unapređenje kapaciteta laboratorija, vođenje evidencija i registara i druge mjere podrške.

Vlada RS donijela je i Odluku o davanju saglasnosti na Plan korištenja sredstava za provođenje Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i uspostavljanja poslovnih zona u iznosu od 2.500.000,00 KM.

Usvojenim Planom definiše se namjena dodjele podsticajnih sredstava, koja će biti usmjerena na digitalnu transformaciju poslovanja, nabavku opreme za mala i srednja preduzeća, kao i na očuvanje tradicionalnih zanata. Takođe, u skladu sa stepenom završenosti, biće podržana nova ulaganja, ulaganja u toku i realizovana ulaganja.

Na sjednici je prihvaćena i Informacija o namjeri dodatnog kreditnog zaduženja po Projektu unapređenja zdravstvenih sistema, kod Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Dodatno kreditno zaduženje

Vlada RS je, kako je saopćeno nakon sjednice, saglasna sa aktivnostima i prijedlogom dodatnog kreditnog zaduženja u iznosu od 45.000.000,00 eura, za nastavak finansiranja Projekta unapređenja zdravstvenih sistema u BiH (IBRD 9351 BA) i za kofinansiranje Projekta rekonstrukcije, izgradnje i opremanje četiri psihijatrijske ustanove Republike Srpske.

Kako navode, iz ovih dodatnih kreditnih sredstava bi se finansiralo izmirenje poreskog duga UKC RS, sufinansirali troškovi realizacije Projekta rekonstrukcije, izgradnje i opremanja četiri psihijatrijske ustanove Republike Srpske (JZU Specijalne bolnice za psihijatriju Sokolac, JZU Specijalne bolnice za hroničnu psihijatriju Modriča, JU Dom za lica sa invaliditetom Višegrad i Klinike za psihijatriju UKCRS), te proširio obuhvat finansiranja projektnih aktivnosti za nabavku medicinske opreme, sanitetskih vozila i nastavak podrške digitalizaciji u zdravstvu RS.